Rajasthan Accident: राजस्थान में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचला, 2 की मौत, 13 घायल; मची चीख-पुकार

हादसे की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे तो वहां कोहराम मच गया। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन जब्त कर जांच शुरू कर दी है। समाचार लिखे जाने तक कई घायलों को जोधपुर रेफर किया गया था। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने इस मार्ग पर स्पीड ब्रेकर लगाने और रात्रिकालीन निगरानी बढ़ाने की मांग की है।