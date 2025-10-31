Pali: पति-पत्नी का एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार, 14 साल की बेटी हॉस्पिटल में भर्ती, भाई ने नहीं दी माता-पिता के मौत की खबर

Rajasthan Road Accident Death: पाली जिले में एक सड़क हादसे ने पूरे परिवार की खुशियों को खाक कर दिया। रावत नगर निवासी बलवंत सिंह रावत (45) और उनकी पत्नी डाली देवी (40) एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपने 14 साल की बेटी सुमित्रा के साथ 28 अक्टूबर को बाइक से घर लौट रहे थे। इस दौरान खोखरा गांव के पास नेशनल हाइवे 162 पर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।