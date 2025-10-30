राजस्थान: दूध गर्म करते वक्त करंट लगने से दो सगे भाइयों की मौत, एक की 6 माह पहले हुई थी शादी

एएसआई ईश्वर सिंह राणावत ने बताया कि कस्बे के पंचशील सर्किल स्थित बाबू डेयरी को दूदाराम निवासी दो सगे बाबूलाल चौधरी व मनीष चौधरी अपने मामा पेमाराम के साथ मिलकर चला रहे थे। गुरुवार दोपहर को दोनों भाई दूध वितरण के बाद बचे दूध को बॉयलर में गर्म कर रहे थे। इस दौरान मनीष ने जैसे ही ड्रम से दूध बॉयलर में उड़ेला, इस दौरान वह करंट की चपेट में आ गया।