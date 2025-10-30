राजस्थान: दूध गर्म करते वक्त करंट लगने से दो सगे भाइयों की मौत, एक की 6 माह पहले हुई थी शादी

फोटो पत्रिका नेटवर्क
पाली। जिले के सादड़ी कस्बे में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। दूध गर्म करने के दौरान बॉयलर में अचानक करंट आने से डेयरी पर काम कर रहे दो सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि तीसरा साथी समय रहते बच गया।
एएसआई ईश्वर सिंह राणावत ने बताया कि कस्बे के पंचशील सर्किल स्थित बाबू डेयरी को दूदाराम निवासी दो सगे बाबूलाल चौधरी व मनीष चौधरी अपने मामा पेमाराम के साथ मिलकर चला रहे थे। गुरुवार दोपहर को दोनों भाई दूध वितरण के बाद बचे दूध को बॉयलर में गर्म कर रहे थे। इस दौरान मनीष ने जैसे ही ड्रम से दूध बॉयलर में उड़ेला, इस दौरान वह करंट की चपेट में आ गया।
छोटे भाई को तड़पता देख बाबूलाल उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आया गया। इस दौरान पड़ोस में स्थित इलेक्ट्रिकल दुकान के मालिक हीराराम चौधरी ने बिजली का मैन स्विच बंद कर दोनों को छुड़ाया। लोगों ने घायल भाइयों को तुरंत सादड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
दोनों भाइयों की मौत की खबर लगते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पिता तेजाराम खेती का काम करते है। दोनों भाइयों ने दो साल पहले डेयरी का काम शुरु किया था। परिजनों के मुताबिक बाबूलाल की शादी महज छह महीने पहले ही हुई थी।
बड़ी खबरेंView All
पाली
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग