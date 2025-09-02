Banswara Crime : बांसवाड़ा में भू-माफिया का गजब का कारनामा, डमी खड़ा कर बेशकीमती जमीन का किया सौदा!

परिवादी रकमा का दावा है कि उसे विक्रेता बताकर किए गए दस्तखत फर्जी हैं। रजिस्ट्री पर फोटो भी उसकी जगह भाई बापूलाल का लगाया गया है। खरीदार बताए गए कालू का भी रजिस्ट्री पर फोटो नहीं है। केवल पंजीयन की जगह उसने एक दफा कागजात पर दस्तखत किए हैं। पता लगाने पर कालू भीलवन गांव का निवासी होने की पुष्टि हुई, जबकि रजिस्ट्री में उसे मुस्लिम कॉलोनी निवासी बताया गया है। इसके अलावा एक तथ्य यह भी कि वर्ष 1994 में जिस भूमि का कन्वर्जन हो चुका, उस पर 2021 और 2023 में पांच पट्टे काटे जाने बताए जा रहे हैं, जबकि यह मुमकिन ही नहीं है।