Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

RPSC : एसओजी जांच का एक और हैरान करने वाला खुलासा, साक्षात्कार में ज्यादा अंक पाने वालों में कईयों को नहीं आती थी शुद्ध हिंदी

SI Recruitment Exam 2021 : राजस्थान में एसआइ भर्ती परीक्षा 2021 पेपरलीक मामले में जिसको जहां मौका मिला, उसने वहीं सेंध लगाई। एसओजी जांच का एक और हैरान करने वाला खुलासा। साक्षात्कार में ज्यादा अंक पाने वाले कई अभ्यर्थियों को शुद्ध हिंदी तक लिखनी नहीं आती थी।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 01, 2025

Rajasthan SI Recruitment Exam 2021 SOG investigation Another shocking revelation those who score high marks in interview are not able to write pure Hindi
फाइल फोटो पत्रिका

SI Recruitment Exam 2021 : राजस्थान में एसआइ भर्ती परीक्षा 2021 पेपरलीक मामले में जिसको जहां मौका मिला, उसने वहीं सेंध लगाई। पेपरलीक करने वाले गिरोह के अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के सदस्य पेपरलीक करने में जुटे रहे। वहीं आरपीएससी सदस्य संदेह के घेरे में हैं, इस कारण कोर्ट ने भी आरपीएसएसी सदस्यों के खिलाफ जांच करने के आदेश दिए।

700 से अधिक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में 42 में से 30 से अधिक अंक दिए

एसआइ भर्ती परीक्षा 2021 में आरपीएससी के सदस्यों ने 3000 अभ्यर्थियों में 700 से अधिक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में 42 में से 30 से अधिक अंक दिए। एसओजी जांच में खुलासा हुआ कि इनमें से कई अभ्यर्थियों को तो शुद्ध हिंदी लिखना भी नहीं आता है। वहीं एसओजी की पूछताछ में खुलासा हुआ कि उनको सामान्य ज्ञान की भी जानकारी कम थी। ऐसे में साक्षात्कार में 30 से अधिक अंक आना आरपीएससी को संदेह के घेरे में लाता है। गौरतलब है कि 50 नंबर के साक्षात्कार में 8 नंबर विशेष योग्यता प्रमाण पत्र होने वालों के लिए सुरक्षित थे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में एसओजी का बड़ा खुलासा, आरपीएससी, पुलिस, तस्कर, हार्डकोर ने बनाए थानेदार, पढ़ें पूरी रिपोर्ट
जयपुर
Rajasthan SI Recruitment Exam 2021 SOG big Disclosure RPSC Police, Smuggler hardcore made SHO Read Full Report

भगा दिया था रवींद्र सैनी को

एसओजी सूत्रों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ राजकुमार ने बेटे भरत के साथ सत्येन्द्र यादव व रवींद्र सैनी को भी एसआइ भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर परीक्षा से पहले उपलब्ध करवाया। परीक्षा में सत्येन्द्र की 12वीं व रवींद्र की 156वीं रैंक आई थी।

एसओजी ने सत्येन्द्र व रवींद्र सैनी को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने को कहा। इस पर दोनों आरोपियों ने पीएसओ राजकुमार से संपर्क किया। रवींद्र एसओजी की पूछताछ में टूट जाएगा, तब राजकुमार ने रवींद्र को भाग जाने की नसीहत दी और सत्येन्द्र उसका नाम नहीं लेगा, इसलिए उसे एसओजी के समक्ष उपस्थित होने को कह दिया। हालांकि एसओजी अधिकारियों ने सत्येन्द्र से राजकुमार का नाम उगलवा लिया। मामले में अभी रवींद्र फरार है।

दो घंटे बाद गेट खुला तो घर में बैठा मिला

एसओजी ने 9 अगस्त को पीएसओ राजकुमार व उसके बेटे भरत को पेपर लेने व दूसरों को उपलब्ध करवाने के मामले में गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी राजकुमार के घर एसओजी की टीम पहुंची, लेकिन घर वालों ने दरवाजा नहीं खोला। टीम को कहा कि राजकुमार विशेष ड्यूटी करने गया है।

बेटा घर के अंदर से ही बाहर खड़े एसओजी टीम के सदस्यों से वार्तालाप कर रहा था। लेकिन एसओजी की टीम ने घर को घेर लिया और स्थानीय पुलिस को भी बुला लिया। करीब दो घंटे बाद परिजन ने गेट खोला तो राजकुमार घर के अंदर ही बैठा मिला।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में एसआई भर्ती पर अपडेट, पुन : परीक्षा पर आएगा 30-35 करोड़ से अधिक खर्चा, सवाल- कौन करेगा वहन?
जयपुर
Rajasthan SI Recruitment New Update re-examination cost more than 30 crores Question who will bear expenses

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 09:56 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RPSC : एसओजी जांच का एक और हैरान करने वाला खुलासा, साक्षात्कार में ज्यादा अंक पाने वालों में कईयों को नहीं आती थी शुद्ध हिंदी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट