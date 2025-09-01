RPSC : एसओजी जांच का एक और हैरान करने वाला खुलासा, साक्षात्कार में ज्यादा अंक पाने वालों में कईयों को नहीं आती थी शुद्ध हिंदी

एसआइ भर्ती परीक्षा 2021 में आरपीएससी के सदस्यों ने 3000 अभ्यर्थियों में 700 से अधिक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में 42 में से 30 से अधिक अंक दिए। एसओजी जांच में खुलासा हुआ कि इनमें से कई अभ्यर्थियों को तो शुद्ध हिंदी लिखना भी नहीं आता है। वहीं एसओजी की पूछताछ में खुलासा हुआ कि उनको सामान्य ज्ञान की भी जानकारी कम थी। ऐसे में साक्षात्कार में 30 से अधिक अंक आना आरपीएससी को संदेह के घेरे में लाता है। गौरतलब है कि 50 नंबर के साक्षात्कार में 8 नंबर विशेष योग्यता प्रमाण पत्र होने वालों के लिए सुरक्षित थे।