राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में एसओजी का बड़ा खुलासा, आरपीएससी, पुलिस, तस्कर, हार्डकोर ने बनाए थानेदार, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

हसनपुरा स्थित रवींद्र बाल भारती स्कूल से एसआइ भर्ती का पेपर परीक्षा से पहले सरगना जगदीश बिश्नोई व अन्य लोगों को भेजने वाला यूनिक भांभू अभी एसओजी पकड़ से दूर है। आशंका है कि यूनिक भांभू विदेश भाग गया। यूनिक भांभू के पकड़े जाने के बाद एसआइ भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर किस-किस के पास पहुंचा, इसका खुलासा होगा। उसके पकड़े जाने के बाद कई बड़े नाम भी सामने आ सकेंगे। इसी प्रकार एसआइ भर्ती परीक्षा का पेपर खुद और गैंग के सदस्यों के जरिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों तक पहुंचाने वाला सुरेश ढाका भी पकड़ में नहीं आया है। सुरेश ढाका के पकड़े जाने पर कई अन्य खुलासे होंगे।