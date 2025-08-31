राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में एसओजी का बड़ा खुलासा, आरपीएससी, पुलिस, तस्कर, हार्डकोर ने बनाए थानेदार, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

SI Recruitment Exam 2021 Update : स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने एसआइ भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। सबसे बड़ा खुलासा तो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में तस्कर, अपराधियों व पेपर माफिया ने लगा दिया था। कई तस्करों व अपराधियों ने परीक्षा से पहले एसआइ भर्ती परीक्षा का पेपर लेकर परिजन व परिचितों को थानेदार बना दिया। ये थानेदार आमजन से लेकर वीवीआइपी की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। ऐसे कई थानेदारों को एसओजी ने गिरफ्तार भी किया।
हालांकि एसओजी सूत्रों के मुताबिक अब भी कई तस्कर व अपराधियों से पेपर लेने वाले थानेदारों की पहचान करने के लिए अनुसंधान किया जा रहा है। कार्रवाई करने की बजाय पैसे देकर थानेदार बनने वाले भूमाफिया को खुला समर्थन करते, यहां तक की तस्करों के लिए सुरक्षा घेरा बनाते।
वहीं पुलिस अधिकारियों ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि पुलिस विभाग में पहले भी गड़बड़ी कर नौकरी में आने वालों ने ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैलाया। भूमाफिया के जरिये जमीनों पर कब्जा करवाना हो या फिर अन्य अपराधियों से मिलीभगत करने वालों को पकड़ा गया था। यहां तक की नौकरी से भी बर्खास्त तक किया।
एसओजी सूत्रों के मुताबिक मादक पदार्थ तस्करी आरोपी भागीरथ बिश्नोई ने अपने बेटा-बेटी को परीक्षा से पहले पेपर खरीदकर थानेदार बनाया। भाई-बहन को गिरफ्तार किया। जोधपुर में कुड़ी भगतासनी थाने के हार्डकोर व हिस्ट्रीशीटर श्रवणराम बाबल को बेटी चंचल व अन्य रिश्तेदार के लिए एसआइ भर्ती परीक्षा का पेपर खरीदने के मामले में गिरफ्तार किया। थानेदार बनी चंचल को भी गिरफ्तार किया। आरोप है कि मादक पदार्थ तस्करी में गिरफ्तार हो चुके ओमप्रकाश फौजी ने जयपुर में फ्लैट किराए से लेकर करीब 24 अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले पेपर पढ़ाया। एसओजी ने ओमप्रकाश को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर कुछ थानेदारों को पकड़ा भी था।
तीन दिन परीक्षा हुई थी जिसमें टॉप 300 रैंक वालों में से 13 सितम्बर 2021 की परीक्षा से 35, 14 सितम्बर 2021 की परीक्षा 97 व 15 सितम्बर 2021 की परीक्षा से 168 टॉपर बने। टॉप 50 में आए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए।
हसनपुरा स्थित रवींद्र बाल भारती स्कूल से एसआइ भर्ती का पेपर परीक्षा से पहले सरगना जगदीश बिश्नोई व अन्य लोगों को भेजने वाला यूनिक भांभू अभी एसओजी पकड़ से दूर है। आशंका है कि यूनिक भांभू विदेश भाग गया। यूनिक भांभू के पकड़े जाने के बाद एसआइ भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर किस-किस के पास पहुंचा, इसका खुलासा होगा। उसके पकड़े जाने के बाद कई बड़े नाम भी सामने आ सकेंगे। इसी प्रकार एसआइ भर्ती परीक्षा का पेपर खुद और गैंग के सदस्यों के जरिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों तक पहुंचाने वाला सुरेश ढाका भी पकड़ में नहीं आया है। सुरेश ढाका के पकड़े जाने पर कई अन्य खुलासे होंगे।
जयपुर/अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्तियों पर लगातार सवाल उठ रहे है। आरएएस 2013 से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 तक विवादों ने पीछा नहीं छोड़ा है। पेपरलीक के मास्टर माइंड निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा और पूर्व सदस्य रामूराम राइका की गिरफ्तारी ने आयोग की किरकिरी कराई।
तब चेयरमैन पहुंच गए थे प्रेस
आरएएस-2013 में पेपरलीक का मामला सुर्खियों में रहा। प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचने के कारण पूर्व चेयरमैन हबीब खान गौरान बुरी तरह घिर गए। तत्कालीन भाजपा सरकार और आयोग को यह परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी।
लेखाधिकारी हुआ था ट्रैप
आरएएस भर्ती 2018 के साक्षात्कार साल 2021 में कराए गए। इस दौरान एसीबी ने 9 अप्रेल को अजमेर के कांकरिया गांव में कार्रवाई करते हुए आयोग के तत्कालीन लेखाधिकारी सज्जनसिंह गुर्जर को एक लाख की नकदी और 22 लाख के डमी नोट के साथ ट्रैप किया था। आर.ए.एस. प्रतियोगी परीक्षा-2018 के साक्षात्कार में अच्छे अंक दिलवाने की एवज में घूस मांगी गई थी। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती-2022 के पेपरलीक मामले में एसओजी ने बाबूलाल कटारा, गोपाल सिंह और कटारा के भांजे विजय कटारा को गिरफ्तार किया था।
जयपुर. स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की जांच में सैकड़ों अभ्यर्थियों के पास एसआइ भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर परीक्षा से पहले पहुंचा। तीनों दिन की परीक्षा में टॉप 300 की मैरिट में आने वाले बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। पत्रिका ने परीक्षा की मैरिट में टॉप 20 आने वालों की कुंडली खंगाली तो पता चला कि 10 को एसओजी गिरफ्तार कर चुकी।
किसी को सरगना तो किसी को आरपीएससी सदस्य से मिला पेपर
इनमें से किसी को पेपर लीक गिरोह के सरगना ने तो किसी को आरपीएससी सदस्य, शिक्षक व तस्कर ने पेपर उपलब्ध करवाए। गिरोह के बड़ी संख्या में सदस्यों के पास पेपर पहुंचा, जिन्होंने अपने-अपने परिचित व मोटी रकम लेकर अभ्यर्थियों को बेचा। एसओजी के मुताबिक तीनों दिन की परीक्षा में टॉप 300 में शामिल अभ्यर्थियों में बड़ी संख्या में पेपर लेकर मैरिट में आए।
वांटेड सुरेश ढाका व यूनिक भांभू की तलाश तेज
एसओजी 55 सब इंस्पेक्टर सहित 123 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में वांटेड सुरेश ढाका व यूनिक भांभू के पकड़े जाने पर बड़ी संख्या में और थानेदारों के गिरफ्तार होने की संभावना जताई जा रही है।