Rajasthan : राजस्थान में है एकमात्र पुलिस विश्वविद्यालय, लेकिन लगातार गिर रहा प्रवेश का ग्राफ, क्यों?

Rajasthan : जोधपुर में सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय की स्थापना को 13 साल हो गए है, लेकिन अब भी यह छात्र-छात्राओं को तरस रहा है। इस साल भी करीब 80 विद्यार्थियों ने ही प्रवेश लिया है। प्रदेश के एकमात्र पुलिस विश्वविद्यालय में 250 विद्यार्थी ही हैं। इनको संभालने के लिए 60 से अधिक शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक, स्थायी और अस्थायी स्टाफ लगा हुआ है, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं।