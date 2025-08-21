Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

आरयूएचएस की नई व्यवस्था, राजस्थान के निजी चिकित्सा कॉलेजों में फैकल्टी भर्ती व्यवस्था में बड़ा बदलाव

RUHS New System : राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस)। निजी चिकित्सा कॉलेजों में फैकल्टी भर्ती व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। नई व्यवस्था लागू होने के बाद पहली बार निजी कॉलेजों की फैकल्टी विश्वविद्यालय के सीधे नियंत्रण में आ जाएगी। जानें फिर क्या होगा।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 21, 2025

RUHS New System Rajasthan Private Medical Colleges Faculty Recruitment System Major Change
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। फाइल फोटो पत्रिका

विकास जैन
RUHS New System : राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस) ने निजी कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा से संबंधित फैकल्टी (संकाय सदस्य) भर्ती व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए हर कॉलेज में रिक्रूटमेंट कमेटी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में विश्वविद्यालय से संबद्ध राज्य के 610 निजी मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी और फिजियोथैरेपी कॉलेजों में कार्यरत मौजूदा फैकल्टी की जानकारी 31 अगस्त तक पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। अभी तक 90 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है। अब विश्वविद्यालय इनकी स्क्रूटनी कर योग्य प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर को स्वीकृति देगा।

पहली बार निजी कॉलेजों की फैकल्टी सीधे नियंत्रण में आएगी

यह व्यवस्था लागू होने के बाद पहली बार निजी कॉलेजों की फैकल्टी विश्वविद्यालय के सीधे नियंत्रण में आ जाएगी। अब तक फैकल्टी को लेकर कॉलेजों की जवाबदेही नहीं थी, इस कारण कई बार गड़बड़ियों पर कार्रवाई नहीं हो पाती थी। नए सिस्टम से फैकल्टी की सर्विस गिनी जाएगी, जिससे भविष्य में उनके लिए अकादमिक लाभ भी होंगे। यूजीसी गाइडलाइन के अनुरूप अब हर कॉलेज में एक भर्ती कमेटी होगी। इसमें विश्वविद्यालय के दो विषय विशेषज्ञ और कुलपति की ओर से नामित सदस्य शामिल होंगे। इनकी देखरेख में ही नियुक्तियां होंगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में अगले दशक में बनेंगे 56,000 डॉक्टर, तो क्या सरकारी भर्तियां होगी तेज?
Patrika Special News
Rajasthan will have 56,000 doctors in next decade so will Bhajanlal government recruitments speed up

एक से अधिक कॉलेज में नहीं दिखा सकेंगे

सबसे अहम बदलाव यह है कि एक फैकल्टी का नाम एक से अधिक कॉलेज में नहीं दिखाया जा सकेगा। यानी ‘‘पेपर फैकल्टी’’ की प्रथा पर रोक लग जाएगी। साथ ही विश्वविद्यालय यह तय करेगा कि कौन-सी फैकल्टी परीक्षा, निरीक्षण और पाठ्यक्रम विकास जैसे कार्यों में शामिल होगी। आरयूएचएस से संबद्ध कॉलेजों में हर साल करीब 39 हजार विद्यार्थी विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं।

पहली बार ऐसी कमेटियां - कुलगुरु

यूजीसी के प्रावधानों के तहत पहली बार निजी कॉलेजों में भर्ती कमेटी बनाई जा रही है। इसमें विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ और कुलगुरु शामिल रहेंगे। फैकल्टी की जवाबदेही तय होगी और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी।
प्रो. प्रमोद येवले, कुलगुरु, आरयूएचएस

ये भी पढ़ें

Rajasthan : बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, डिस्काम ने स्मार्ट मीटर गाइडलाइन में किया संशोधन
जयपुर
Rajasthan Electricity Consumers Good News Discom Amended Smart Meter Guidelines

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 12:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / आरयूएचएस की नई व्यवस्था, राजस्थान के निजी चिकित्सा कॉलेजों में फैकल्टी भर्ती व्यवस्था में बड़ा बदलाव

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.