बेंगलूरु ट्रैफिक से तंग आकर इंजीनियर ने बनाया AI हेलमेट, उल्लंघन पर पुलिस को भेजता है सबूत, राजस्थान में भी इसकी जरूरत

AI Helmet: जयपुर. बेंगलूरु की सड़कों पर रोजाना होने वाले ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने से तंग आकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आम हेलमेट को AI-पावर्ड 'ट्रैफिकपुलिस' में बदल दिया। 27 वर्षीय पंकज तंवर ने अपने हेलमेट में कैमरा और एआई सिस्टम फिट करके ऐसा डिवाइस बनाया है, जो रीयल-टाइम में ट्रैफिक उल्लंघन पकड़ता है और सबूत समेत पुलिस को ईमेल कर देता है। बेंगलुरु का 'ट्रैफिकवॉचडॉग' हेलमेट राजस्थान में भी बहुत जरूरी है, खासकर जयपुर में जहां लापरवाह ड्राइविंग और ओवरस्पीडिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हाल ही जयपुर में 9 जनवरी को मानसरोवर इलाके में एक सड़क हादसे हुआ, जिसमें एक जने की जान चली गई और कई घायल हाे गए।