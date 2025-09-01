राजस्थान में एसआई भर्ती पर अपडेट, पुन : परीक्षा पर आएगा 30-35 करोड़ से अधिक खर्चा, सवाल- कौन करेगा वहन?

पड़ताल में सामने आया कि एक परीक्षार्थी पर औसतन 500 रुपए का खर्चा आता है, ऐसे में सभी 7 लाख आवेदकों को पुन: मौका दिए जाने पर परीक्षा पर 30 से 35 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वर्ष 2022 में तत्कालीन सरकार ने पेपरलीक माफिया पर शिकंजा कसने के लिए दोषियों से 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना वसूलने और संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान किया, लेकिन परीक्षा 2021 में होने से यह कानून एसआइ भर्ती 2021 के दोषियों पर लागू नहीं होगा। हाईकोर्ट की ओर से हाल ही आए आदेश में भी परीक्षा के आयोजन पर होने वाले खर्च के बारे में कुछ नहीं कहा है।