ED Raid in Jaipur : भूमि घोटाले की जांच में ईडी का बड़ा एक्शन, जयपुर के जमीन कारोबारियों के 20 ठिकानों पर छापे

ED Raid in Jaipur : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़े भूमि घोटाले की जांच के तहत जयपुर शहर के प्रमुख जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर बुधवार सुबह छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार कार्रवाई ज्ञानचंद अग्रवाल, गोवर्धन अग्रवाल, दलपत सिंह, प्रभुलाल चौपड़ा और जेकेडी ग्रुप के साथ-साथ मानसरोवर क्षेत्र के चौपड़ा परिवार के सदस्यों पर की गई है। ईडी ने कुल 20 ठिकानों पर छापेमारी की, जिनमें ऋद्धि-सिद्धि, गोपालपुरा, मानसरोवर, विद्याधर नगर, न्यू सांगानेर रोड और श्याम नगर जैसे क्षेत्र शामिल है। ज्ञानचंद अग्रवाल के खिलाफ जयपुर के अलग-अलग थानों में 200 मुकदमे और परिवाद दर्ज हैं।