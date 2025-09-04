Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

ED Raid in Jaipur : भूमि घोटाले की जांच में ईडी का बड़ा एक्शन, जयपुर के जमीन कारोबारियों के 20 ठिकानों पर छापे

ED Raid in Jaipur : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़े भूमि घोटाले की जांच के तहत जयपुर शहर के प्रमुख जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर बुधवार सुबह छापेमारी की।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 04, 2025

फाइल फोटो पत्रिका

ED Raid in Jaipur : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़े भूमि घोटाले की जांच के तहत जयपुर शहर के प्रमुख जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर बुधवार सुबह छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार कार्रवाई ज्ञानचंद अग्रवाल, गोवर्धन अग्रवाल, दलपत सिंह, प्रभुलाल चौपड़ा और जेकेडी ग्रुप के साथ-साथ मानसरोवर क्षेत्र के चौपड़ा परिवार के सदस्यों पर की गई है। ईडी ने कुल 20 ठिकानों पर छापेमारी की, जिनमें ऋद्धि-सिद्धि, गोपालपुरा, मानसरोवर, विद्याधर नगर, न्यू सांगानेर रोड और श्याम नगर जैसे क्षेत्र शामिल है। ज्ञानचंद अग्रवाल के खिलाफ जयपुर के अलग-अलग थानों में 200 मुकदमे और परिवाद दर्ज हैं।

ईडी पहले भी अग्रवाल पर कार्रवाई कर चुका है। ईडी ने आज गोपालपुरा में उसके घर नारायण निवास और शिप्रापथ पर दफ्तर पर रेड की। ईडी की एक टीम अग्रवाल के सहयोगी जेकेडी ग्रुप के ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। जिनमें हवा सड़क स्थित होटल हिल्टन और त्रिमूर्ति चौराहे स्थित ग्रैंड उनियारा भी शामिल है।

दो वर्षों से खंगाले ले जा रहे थे रिकॉर्ड

सूत्रों के अनुसार ईडी को पिछले छह महीनों से इस जमीन घोटाले की जानकारी थी। इन कारोबारी से पिछले दो वर्षों से रिकॉर्ड जुटाए जा रहे हैं। छापों में बड़ी मात्रा में बेनामी संपत्तियां और काला धन सामने आने की संभावना है।

ईडी की रडार पर इन जमीन कारोबारियों की फर्मे

श्री सालासर ओवरसीज प्रा. लि.
शिवम कॉलोनाइजर्स प्रा. लि.
पिंकसिटी हाई-लैंड रीयलकॉन प्रा. लि.
वंडरलैंड प्रॉपर्टीज प्रा. लि.
जेकेडी पर्ल लैंडकॉन
सिटी वंडर कॉलोनाइजर
पीसफुल कंस्टक्शन प्रा. लि.
लश्करी डवलपर्स लिमिटेड
ग्रैंड उनियारा होटल लिमिटेड
श्री इंफ्रालाइन प्राइवेट लिमिटेड
राजस्थान बिल्डकॉन प्रा. लि.
कैलाश बिल्डकॉन प्रा. लि.।

एक बड़े अस्पताल से जुड़े तार

सूत्रों के अनुसार नारायण विहार में प्लॉट काटने वाले चर्चित बिल्डर ज्ञानचंद अग्रवाल ने हाल ही में जयपुर में एक बड़े हॉस्पिटल में पैसा लगाया है। इस पार्टनरशिप में बड़ी मात्रा में काला धन लगने, कैश में रुपए का लेन-देन होने और सम्पत्ति की खरीद-फरोख्त में आर्थिक गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद ज्ञानचंद अग्रवाल और उनके पार्टनर्स के यहां छापेमारी की गई है। ईडी अब अस्पताल संचालकों से भी पूछताछ कर सकता है।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ED Raid in Jaipur : भूमि घोटाले की जांच में ईडी का बड़ा एक्शन, जयपुर के जमीन कारोबारियों के 20 ठिकानों पर छापे

