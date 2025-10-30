Rajasthan Expressway: खतरे से खाली नहीं है राजस्थान के इस एक्सप्रेस-वे पर सफर, NHAI पर उठ रहे सवाल

सांचौर से बागोड़ा के बीच लगभग 80 किलोमीटर के दायरे में अब तक आपातकालीन एबुलेंस या वैकल्पिक मेडिकल सहायता की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे यात्रियों की जान जोखिम में बनी हुई है। बुधवार को हुए एक कार हादसे के बाद एनएचएआई की भूमिका एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि विभाग की ओर से बिना एनओसी के ही एक्सप्रेस-वे पर यातायात का संचालन किया जा रहा है।