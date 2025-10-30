Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालोर

Rajasthan Expressway: खतरे से खाली नहीं है राजस्थान के इस एक्सप्रेस-वे पर सफर, NHAI पर उठ रहे सवाल

Bharatmala Expressway: सांचौर से बागोड़ा के बीच लगभग 80 किलोमीटर के दायरे में अब तक आपातकालीन एबुलेंस या वैकल्पिक मेडिकल सहायता की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे यात्रियों की जान जोखिम में बनी हुई है।

2 min read
Google source verification

जालोर

image

Rakesh Mishra

Oct 30, 2025

Bharatmala Expressway

भारतमाला हाईवे की सर्विस रोड पर खड़ा पशु। फोटो- पत्रिका

जालोर। भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर बने कट और मोड़ पर सुरक्षा मापदंड पूरे नहीं होने से हादसे की आशंका लगातार बनी हुई है। एक्सप्रेस-वे पर सुरक्षा इंतजाम अधूरे हैं और एकतरफा ट्रैफिक व्यवस्था के चलते हादसे की स्थिति में घायलों तक तत्काल सहायता पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता है।

यात्रियों की जान जोखिम में बनी

सांचौर से बागोड़ा के बीच लगभग 80 किलोमीटर के दायरे में अब तक आपातकालीन एबुलेंस या वैकल्पिक मेडिकल सहायता की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे यात्रियों की जान जोखिम में बनी हुई है। बुधवार को हुए एक कार हादसे के बाद एनएचएआई की भूमिका एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि विभाग की ओर से बिना एनओसी के ही एक्सप्रेस-वे पर यातायात का संचालन किया जा रहा है।

लगातार हो रहे हादसों के बावजूद विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजर सहित जिम्मेदार अधिकारियों ने केवल औपचारिक निरीक्षण कर संतोष कर लिया। इस दौरान लाछड़ी सरहद स्थित टोल नाके से दोनों ओर छोटे वाहनों के लिए रास्ता खोल दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही एक्सप्रेस वे को पूर्ण रूप से खोला जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जारी हैं।

खुले में घूमते पशु बन सकते हैं हादसे का कारण

भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर खुले में विचरण करते पशु वाहन चालकों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। एक्सप्रेस-वे पर मवेशी आसानी से घूमते हुए देखे जा सकते हैं, जबकि इस मार्ग पर वाहनों की रफ्तार अधिक होती है। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बावजूद विभाग और निर्माण कंपनी की ओर से पशुओं की सुरक्षा व नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

इनका कहना है

एक्सप्रेस वे पर फिलहाल ट्रेफिक बन्द है। सप्ताह भर में विभागीय स्तर पर कार्यवाही कर चालू कर दिया जाएगा। कुछ जगह काम पेंडिंग है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। हालांकि एक्सप्रेस-वे पर चलने वाले वाहन अपनी मर्जी से कहीं से चढ़ जाते हैं, जिसको लेकर हमने निरीक्षण भी किया है।

  • गजेन्द्रसिंह चौहान, प्रोजेक्ट मैनेजर एनएचएआई

ये भी पढ़ें

Rajasthan New Expressway: शेखावाटी के 43 गांवों से गुजरेगा 6 लेन एक्सप्रेस-वे, 3 राज्यों का सफर होगा आसान
सीकर
Green-Field-Expressway-1

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 03:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Rajasthan Expressway: खतरे से खाली नहीं है राजस्थान के इस एक्सप्रेस-वे पर सफर, NHAI पर उठ रहे सवाल

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने 16 जिलों में बारिश का Yellow Alert किया जारी

IMD rain alert
जालोर

Rajasthan News: जल्द ही फर्राटे से दौड़ेंगी गाड़ियां, राजस्थान के इस जिले को मिले करोड़ों रुपए, होंगे बड़े काम

Repair of damaged Roads
जालोर

Jalore News: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बिना कारण बीमा पॉलिसी निरस्त, किसान परेशान

जालोर

राजस्थान: फोरलेन सड़क का काम अगले महीने होगा पूरा, रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन; 3 जिलों को होगा फायदा

Rajasthan-Road-News
जालोर

राजस्थान में 47 दिन से खुले हैं इस बांध के गेट, 3 साल तक सिंचाई के लिए मिल सकेगा पर्याप्त पानी

जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.