बारां

गर्भवती को घर छोड़कर लौट रही थी एंबुलेंस, रपट पर बही, चालक ने तैरकर बचाई जान, देखें VIDEO

पुलिस व प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना उस समय हुई जब बरसात के कारण पाटडी के भैरुजी के निकट खाळ में पानी का तेज बहाव था। पुलिया पर करीब एक फुट पानी था।

बारां

Rakesh Mishra

Aug 30, 2025

ambulance swept away in river
Play video
रपट पर बही एंबुलेंस। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के बारां के हरनावदाशाहजी क्षेत्र में शनिवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश से एक बार फिर बरसाती खाळ-नालों में उफान आ गया। इस दौरान प्रसूता को उसके घर छोड़कर लौट रही स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की 104 एम्बुलेंस पाटडी के निकट खाळ के बहाव में बह गई।

गनीमत रही कि घटना के समय उसमें केवल चालक ही था, वह आगे जाकर तैरकर बाहर निकल गया। पुलिस व प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना उस समय हुई जब बरसात के कारण पाटडी के भैरुजी के निकट खाळ में पानी का तेज बहाव था। पुलिया पर करीब एक फुट पानी था।

बहने लगी एंबुलेंस

इस बीच टांडी गांव से लौट रही 104 एम्बुलेंस को चालक ने पुलिया से निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव व पुलिया पर फिसलन होने से एम्बुलेंस बहने लगी। देखते ही देखते वह काफी दूर तक बह कर एक जगह अटक गई। जहां पर चालक मुकेश तैरकर बाहर आया।

लोगों की भीड़ जमा

घटना के बाद दोनों छोर पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाद में मौके पर पहुंचे पुलिस सहायक उपनिरीक्षक डालूराम ने पुलिस जाप्ता एवं ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस को बाहर निकलवाया। क्षेत्र के ग्रामीणों ने बताया कि पाटडी के खाळ पर बनी पुलिया काफी नीची होने से बरसात के दिनों में रास्ता बंद हो जाता है। जबकि पानी का बहाव ऊपर से बना रहने से इस पर काई जमा होकर फिसलन कर देती है।

rajasthan news

rajasthan news in hindi

30 Aug 2025 08:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / गर्भवती को घर छोड़कर लौट रही थी एंबुलेंस, रपट पर बही, चालक ने तैरकर बचाई जान, देखें VIDEO

