गर्भवती को घर छोड़कर लौट रही थी एंबुलेंस, रपट पर बही, चालक ने तैरकर बचाई जान, देखें VIDEO

घटना के बाद दोनों छोर पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाद में मौके पर पहुंचे पुलिस सहायक उपनिरीक्षक डालूराम ने पुलिस जाप्ता एवं ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस को बाहर निकलवाया। क्षेत्र के ग्रामीणों ने बताया कि पाटडी के खाळ पर बनी पुलिया काफी नीची होने से बरसात के दिनों में रास्ता बंद हो जाता है। जबकि पानी का बहाव ऊपर से बना रहने से इस पर काई जमा होकर फिसलन कर देती है।