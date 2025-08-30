Monsoon: 120 मिनट में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने एक साथ जारी किया डबल अलर्ट

राजस्थान में मानसून पूरी रफ्तार के साथ बरस रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार शाम तक कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार कई जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है।
विभाग के अनुसार आगामी 2 घंटों के भीतर बारां, कोटा, झालावाड़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, सीकर, जैसलमेर जिले और आस-पास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक-दो दौर भारी बारिश का आ सकता है। विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली और तेज हवा की भी चेतावनी जारी की है।
वहीं झुंझुनूं, जयपुर, दौसा, बीकानेर, जोधपुर, पाली, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतागपढ़, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर के अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
वहीं डूंगरपुर शहर सहित जिलेभर में मानसून सक्रिय है। इससे नदी-नाले उफान पर हैं तथा एक के बाद एक जलस्त्रोत लबालब होकर छलक रहे हैं। जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित खेड़ा गांव के निकट रणसागर भी छलक गया। इससे क्षेत्रवासियों में खुशी है। इधर, जिला मुख्यालय पर हार्ट ऑफ द सिटी गेपसागर जलाशय में भी पानी की आवक लगातार जारी है। इससे झील का स्वरुप दिनों-दिन निखरता जा रहा है।
शहर में शनिवार सुबह हल्की तेज धूप खिली। इसके बाद आसमान में घने बादल छाए। दोपहर ढाई बजे बाद शहर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। इससे देखते ही देखते सड़कों पर पानी बहने लगा। हालांकि, झमाझम बारिश का दौर कुछ ही देर में थम गया। करीब आधे घंटे बाद मौसम साफ हो गया।