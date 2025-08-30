Monsoon: 120 मिनट में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने एक साथ जारी किया डबल अलर्ट

वहीं डूंगरपुर शहर सहित जिलेभर में मानसून सक्रिय है। इससे नदी-नाले उफान पर हैं तथा एक के बाद एक जलस्त्रोत लबालब होकर छलक रहे हैं। जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित खेड़ा गांव के निकट रणसागर भी छलक गया। इससे क्षेत्रवासियों में खुशी है। इधर, जिला मुख्यालय पर हार्ट ऑफ द सिटी गेपसागर जलाशय में भी पानी की आवक लगातार जारी है। इससे झील का स्वरुप दिनों-दिन निखरता जा रहा है।