Rajasthan: मानसून की ‘ताबड़तोड़ बारिश’ ने तोड़े रिकॉर्ड, 53.33% ज्यादा हुई बारिश, 1 सितंबर से बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी जारी

भीलवाड़ा, उदयपुर समेत राजस्थान के कई जिलों में कल भारी बारिश (Heavy Rain) हुई। राजस्थान में सर्वाधिक बारिश भदेसर चित्तौड़गढ़ में 81 मिमी दर्ज की गई। जिसके बाद मौसम विभाग (Meteorological Department) ने आगे भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। अगले 48 घंटे में सिस्टम एक्टिव होने से 1 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है।