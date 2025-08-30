Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

Rajasthan: मानसून की ‘ताबड़तोड़ बारिश’ ने तोड़े रिकॉर्ड, 53.33% ज्यादा हुई बारिश, 1 सितंबर से बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी जारी

मौसम विभाग (Meteorological Department) ने आगे भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। अगले 48 घंटे में सिस्टम एक्टिव होने से 1 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है।

उदयपुर

Akshita Deora

Aug 30, 2025

फोटो: पत्रिका

भीलवाड़ा, उदयपुर समेत राजस्थान के कई जिलों में कल भारी बारिश (Heavy Rain) हुई। राजस्थान में सर्वाधिक बारिश भदेसर चित्तौड़गढ़ में 81 मिमी दर्ज की गई। जिसके बाद मौसम विभाग (Meteorological Department) ने आगे भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। अगले 48 घंटे में सिस्टम एक्टिव होने से 1 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है।

राजस्थान में 53.33% ज्यादा हुई बारिश

राजस्थान में इस साल मानसून की ताबड़तोड़ बारिश ने कई जगहों पर रिकॉर्ड तोड़ा है। मानसून के दौरान 26 अगस्त तक कुल 528.60 मिमी बारिश दर्ज की गई जो की सामान्य बारिश से 53.33% ज्यादा है।

भीलवाड़ा जिले में मूसलधार बारिश

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में शुक्रवार को मूसलधार बारिश ने तबाही मचाई। कई इलाकों में जलभराव हो गया। बारिश का पानी दुकानों और घरों में घुस गया। जिससे सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया।

फोटो: पत्रिका

आने वाले 24 घंटों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में उदयपुर, अजमेर और भरतपुर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग का कहना है कि बारिश के कारण तापमान में कमी आने की संभावना है और लोगों को आने वाले दिनों में राहत मिलेगी।

30 Aug 2025 02:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rajasthan: मानसून की ‘ताबड़तोड़ बारिश’ ने तोड़े रिकॉर्ड, 53.33% ज्यादा हुई बारिश, 1 सितंबर से बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी जारी

