IMD Rain Warning Today: राजस्थान में आज रात फिर बरसेगा आसमान, छह जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

Rajasthan rain alert: जयपुर। राजस्थान में मानसून पूरे जोर पर है और लगातार बारिश से आमजन का जीवन प्रभावित हो रहा है। शुक्रवार को कई जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई। इधर मौसम विभाग ने शुक्रवार शाम साढ़े सात बजे ताजा अलर्ट जारी करते हुए बताया कि आज रात 8 बजे से 11 बजे तक राज्य के छह जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इनमें बीकानेर, श्रीगंगानगर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर शामिल हैं। मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने इन जिलों के लिए लोगों को सावधान रहने की अपील की है।