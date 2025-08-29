Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

IMD Rain Warning Today: राजस्थान में आज रात फिर बरसेगा आसमान, छह जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

Heavy Rainfall Rajasthan: भीलवाड़ा में शनिवार को स्कूलों की छुट्टी, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। मौसम विभाग का ताजा पूर्वानुमान, प्रदेशभर में झमाझम से जनजीवन प्रभावित।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 29, 2025

Heavy Rain Alert
राजस्थान के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट (फोटो-पत्रिका)

Rajasthan rain alert: जयपुर। राजस्थान में मानसून पूरे जोर पर है और लगातार बारिश से आमजन का जीवन प्रभावित हो रहा है। शुक्रवार को कई जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई। इधर मौसम विभाग ने शुक्रवार शाम साढ़े सात बजे ताजा अलर्ट जारी करते हुए बताया कि आज रात 8 बजे से 11 बजे तक राज्य के छह जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इनमें बीकानेर, श्रीगंगानगर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर शामिल हैं। मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने इन जिलों के लिए लोगों को सावधान रहने की अपील की है।

तेज बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। वहीं टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने शनिवार को सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया है। आदेश के अनुसार बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, हालांकि स्टाफ को विद्यालय पहुंचना होगा। आदेश की अवहेलना करने पर स्कूल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

ये भी पढ़ें

School Holiday: भारी बारिश के चलते अब राजस्थान के इस जिले में शनिवार का अवकाश घोषित, आदेश जारी
जयपुर
School-Holiday

लगातार झमाझम बारिश से जहां तापमान में गिरावट आई है, वहीं कई स्थानों पर जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है।

ये भी पढ़ें

IMD Update 29 August: मानसून की ट्रफ लाइन बीकानेर-कोटा होते हुए राजस्थान से गुजर रही, अब फिर से झमाझम
जयपुर
jaipur Weather

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 08:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Rain Warning Today: राजस्थान में आज रात फिर बरसेगा आसमान, छह जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.