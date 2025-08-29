IMD Rain Warning Today: राजस्थान में आज रात फिर बरसेगा आसमान, छह जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

Rajasthan rain alert: जयपुर। राजस्थान में मानसून पूरे जोर पर है और लगातार बारिश से आमजन का जीवन प्रभावित हो रहा है। शुक्रवार को कई जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई। इधर मौसम विभाग ने शुक्रवार शाम साढ़े सात बजे ताजा अलर्ट जारी करते हुए बताया कि आज रात 8 बजे से 11 बजे तक राज्य के छह जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इनमें बीकानेर, श्रीगंगानगर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर शामिल हैं। मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने इन जिलों के लिए लोगों को सावधान रहने की अपील की है।
तेज बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। वहीं टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने शनिवार को सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया है। आदेश के अनुसार बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, हालांकि स्टाफ को विद्यालय पहुंचना होगा। आदेश की अवहेलना करने पर स्कूल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
लगातार झमाझम बारिश से जहां तापमान में गिरावट आई है, वहीं कई स्थानों पर जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है।