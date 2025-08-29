Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

IMD Update 29 August: मानसून की ट्रफ लाइन बीकानेर-कोटा होते हुए राजस्थान से गुजर रही, अब फिर से झमाझम

Heavy rain in Rajasthan: मानसून ट्रफ लाइन से तेज हुई बारिश, कई जिलों में अगले छह दिन तक मेघगर्जन का दौर, बारां, राजसमंद और उदयपुर में अतिभारी बारिश का अनुमान, 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल, 31 अगस्त को तीन जिलों में होगी अत्यंत भारी बारिश।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 29, 2025

jaipur Weather
Jaipur Weather (Image: Patrika)

Rajasthan Rainfall Alert: जयपुर। राजस्थान में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुका है। मौसम विभाग के अनुसार उड़ीसा-छत्तीसगढ़ पर बना कम दबाव का क्षेत्र कमजोर होकर अब विदर्भ और आसपास के इलाकों में सक्रिय है। इसके असर से मानसून की ट्रफ लाइन बीकानेर और कोटा होते हुए राजस्थान से गुजर रही है, जिससे प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज हो गई हैं।

राज मौसम अपडेट 29 अगस्त

🔷 पूर्वी राज के अधिकांश भागों में आगामी 5-6 दिन मध्यम बारिश व दक्षिणी, दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।
🔷 जोधपुर, बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर कुछ भागों में मध्यम बारिश होने की संभावना आगामी 4-5 दिन है।

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि 29 अगस्त को जयपुर, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों में अगले 5 से 6 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी इलाकों में भी कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज होने की संभावना है।

इस बीच विभाग ने 31 अगस्त के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। इस दिन बारां, राजसमंद और उदयपुर जिलों में अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौडगढ़़, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर और सिरोही जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

राजस्थान मौसम अपडेट 29 अगस्त

🔷 उड़ीसा-छत्तीसगढ़ के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज कमजोर होकर एक परिसंचरण तंत्र के रूप में विदर्भ व आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। आज मानसून ट्रफ लाइन बीकानेर, कोटा से होकर गुजर रही है।

🔷 आज जयपुर, अजमेर, उदयपुर व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ मध्यम व कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

🔷 पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 5-6 दिन मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश तथा दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावना है।

🔷 जोधपुर, बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना आगामी 4-5 दिन है।

मौसम विज्ञान केंद्र
मौसम केंद्र जयपुर, IMD

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Aug 2025 02:01 pm

Published on:

29 Aug 2025 01:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Update 29 August: मानसून की ट्रफ लाइन बीकानेर-कोटा होते हुए राजस्थान से गुजर रही, अब फिर से झमाझम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.