IMD Update 29 August: मानसून की ट्रफ लाइन बीकानेर-कोटा होते हुए राजस्थान से गुजर रही, अब फिर से झमाझम

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि 29 अगस्त को जयपुर, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों में अगले 5 से 6 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी इलाकों में भी कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज होने की संभावना है।