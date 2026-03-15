Rajasthan Rain : राजस्थान के इन 2 जिलों में 2 घंटे में बारिश का अनुमान, 20-30 KMPH गति से चलेगी हवा

Rajasthan Rain : उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है। जिसके असर से राजस्थान का मौसम बदल गया है। मौसम विभाग ने अभी-अभी राजस्थान के 2 जिलों और आस-पास के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार अलवर और भरतपुर जिले और आस-पास के क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ बूंदाबांदी और हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही तेज हवा चलने की संभावना भी व्यक्त की गई है। इस दौरान हवा की गति 20-30 KMPH रहेगी।