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Rajasthan Rain : राजस्थान के इन 2 जिलों में 2 घंटे में बारिश का अनुमान, 20-30 KMPH गति से चलेगी हवा

Rajasthan Rain : मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के इन 2 जिलों में 2 घंटे में बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही 20-30 KMPH गति से हवा चलने की संभावना बताई है।

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जयपुर

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Sanjay Kumar Srivastava

Mar 15, 2026

Rajasthan Rain IMD Prediction Within 2 Hours Rajasthan These 2 Districts Rain Thunder 20–30 KMPH speed blow Winds

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Rain : उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है। जिसके असर से राजस्थान का मौसम बदल गया है। मौसम विभाग ने अभी-अभी राजस्थान के 2 जिलों और आस-पास के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार अलवर और भरतपुर जिले और आस-पास के क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ बूंदाबांदी और हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही तेज हवा चलने की संभावना भी व्यक्त की गई है। इस दौरान हवा की गति 20-30 KMPH रहेगी।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज 15 मार्च को 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया वर्तमान में एक सिस्टम एक्टिव है, जिसका प्रभाव 15 मार्च तक रहेगा। पिछले एक-दो दिन में कुछ शहरों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। 16 और 17 मार्च को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा।

18 ​मार्च से एक और नया सिस्टम होगा एक्टिव

वहीं, 18 ​मार्च से फिर एक नया सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके असर से राज्य में 2 दिन आंधी-बारिश के साथ कहीं-कहीं ओले गिरने की संभावना है।

कई जिलों में हुई बारिश

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में बीकानेर, जयपुर, झुंझुनूं, तिजारा-खैरथल सहित कई जिलों में बारिश हुई है। बीकानेर के डूंगरगढ़ में बारिश का दौर रविवार सुबह तक जारी रहा। रविवार सुबह 6 बजे भिवाड़ी (तिजारा-खैरथल) में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। वैसे प्रदेश के सभी शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ।

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Published on:

15 Mar 2026 12:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Rain : राजस्थान के इन 2 जिलों में 2 घंटे में बारिश का अनुमान, 20-30 KMPH गति से चलेगी हवा

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