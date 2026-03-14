14 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan ODOP Scheme : जयपुर की ब्लू पॉटरी ‘ODOP’ योजना में शामिल नहीं, 41 जिलों के उत्पाद चिन्हित, जानें

Rajasthan ODOP Scheme : राजस्थान के लिए बड़ी खबर। राज्य के सभी 41 जिलों के लिए विशिष्ट पारंपरिक या विशेष उत्पाद चिन्हित किए गए हैं। पर जयपुर की ब्लू पोटरी ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ योजना में शामिल नहीं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 14, 2026

Jaipur Blue Pottery Not Included in ODOP Scheme Rajasthan 41 Districts Products Identified

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan ODOP Scheme : केंद्र सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) योजना के तहत राजस्थान के 41 जिलों से 41 विशिष्ट उत्पादों की पहचान की गई है। शुक्रवार को राज्यसभा में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नीरज डांगी के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। जयपुर की ब्लू पॉटरी इसमें शामिल नहीं है।

नीरज डांगी ने अपने प्रश्न में जयपुर की ब्लू पॉटरी, जोधपुर के फर्नीचर उद्योग और भीलवाड़ा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में जानकारी मांगी थी। योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों से उत्पादों में बीकानेरी नमकीन, कोटा डोरिया, जोधपुर व सीकर का लकड़ी का फर्नीचर, प्रतापगढ़ का थेवा ज्वेलरी, नागौर की पान मेथी, श्रीगंगानगर का सरसों तेल, पाली और बालोतरा के टेक्सटाइल उत्पाद प्रमुख हैं।

पीयूष गोयल ने कही बड़ी बात

पीयूष गोयल ने बताया कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की इस पहल के तहत देश के प्रत्येक जिले के कम से कम एक प्रमुख उत्पाद का चयन कर उसकी ब्रांडिंग, विपणन और निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सभी 41 जिलों के लिए विशिष्ट उत्पाद चिन्हित

राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी 41 जिलों के लिए विशिष्ट पारंपरिक या विशेष उत्पाद चिन्हित किए हैं। उन्होंने य​ह भी बताया है कि राज्य में उत्पन्न रोजगार का कोई केंद्रीयकृत डेटा उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान के ओडीओपी उत्पाद (जिला-वार)

जिला - उत्पाद
अजमेर - ग्रेनाइट व मार्बल उत्पाद
अलवर - ऑटोमोबाइल पार्ट्स
बालोतरा - टेक्सटाइल उत्पाद
बांसवाड़ा - मार्बल
बारां - लहसुन
बाड़मेर - कशीदाकारी
ब्यावर - क्वार्टज व फेल्स्पार
भरतपुर - एग्रो आधारित उत्पाद
भीलवाड़ा - टेक्सटाइल उत्पाद
बीकानेर - बीकानेरी नमकीन
बूंदी - चावल
चित्तौड़गढ़ - ग्रेनाइट व मार्बल
चूरू - लकड़ी के उत्पाद
दौसा - पत्थर उत्पाद
डीग - पत्थर आधारित उत्पाद
धौलपुर - पत्थर आधारित उत्पाद
डूंगरपुर - ग्रेनाइट उत्पाद
हनुमानगढ़ - एग्रो आधारित उत्पाद
जयपुर - रत्न आभूषण
जैसलमेर - येलो स्टोन
जालोर - ग्रेनाइट उत्पाद
झालावाड़ - कोटा स्टोन
झुंझुनूं - लकड़ी के हस्तशिल्प
जोधपुर - लकड़ी फर्नीचर
करौली - सैंड स्टोन
कोटा - कोटा डोरिया
नागौर - पान मेथी व मसाले
पाली - टेक्सटाइल उत्पाद
फलोदी - सोनामुखी उत्पाद
प्रतापगढ़ - थेवा ज्वेलरी
राजसमंद - ग्रेनाइट व मार्बल
सलूम्बर - क्वार्टज
सवाई माधोपुर - मार्बल उत्पाद
सीकर - लकड़ी का फर्नीचर
सिरोही - मार्बल उत्पाद
टोंक - स्लेट स्टोन
उदयपुर - मार्बल व ग्रेनाइट
कोट, बहरोड़ - ऑटोमोबाइल पार्ट्स।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Mar 2026 11:24 am

Published on:

14 Mar 2026 11:23 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan ODOP Scheme : जयपुर की ब्लू पॉटरी ‘ODOP’ योजना में शामिल नहीं, 41 जिलों के उत्पाद चिन्हित, जानें

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Exam Result: खुशखबरी, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती सहित 3 बड़ी परीक्षाओं के परिणाम की तिथि घोषित

govt job
जयपुर

द्रव्यवती पर एलिवेटेड रोड…बड़ा अपडेट आया सामने, DPR को मंजूरी…छह माह में बनेगी

जयपुर

Rajasthan Weather: 14–15 मार्च को कई जिलों में मेघगर्जन और आंधी का अलर्ट, 18 से 20 मार्च के बीच फिर बदलेगा मौसम

जयपुर

जयपुर में प्लॉट-मकान लेने से पहले जांच लें ये इलाके, जेडीए ने इन इलाकों में 15 बीघा जमीन पर चलाया बुलडोजर

जयपुर

राजस्थान में मरीजों की सेहत से खिलवाड़: खांसी, बुखार, दर्द व अन्य बीमारियों की दवाईयां जांच में फेल, मचा हड़कंप, ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई

एआई से बनाई गई तस्वीर
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.