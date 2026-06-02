जयपुर में स्पा सेंटरों पर बड़ी कार्रवाई, कई युवतियां मौके से पकड़ी गईं, चल रहा था अनैतिक कार्य

जयपुर। डीसीपी साउथ की स्पेशल टीम और ईस्ट जिले में स्पा सेंटरों और हुक्का बार के खिलाफ बड़ा शिकंजा कसा है। पुलिस ने महेश नगर, सोडाला, श्याम नगर थाना क्षेत्र और जवाहर सर्कल में चल रहे स्पा सेंटरों में दबिश देकर संदिग्ध व अनैतिक गतिविधियों के आरोप में 32 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा अशोक नगर में एक अवैध हुक्का बार संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है। स्पा सेंटरों में चल रही संदिग्ध गतिविधियों को लेकर राजस्थान पत्रिका ने सोमवार को स्पा रैकेट : मसाज तो सिर्फ बहाना, एक्सट्रा सर्विस है असली खेल प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी।