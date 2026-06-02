Jaipur News: मंदिर से लौट रहे व्यक्ति को डंपर ने कुचला, शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन

सैकड़ों ग्रामीण और परिजन घटनास्थल पर जमा हो गए तथा शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मृतक के पुत्र रोहित कुमार मीणा ने तूंगा थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि पिता मंगलवार सुबह मंदिर दर्शन कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान खान क्षेत्र की ओर से तेज गति से आ रहे डंपर ने चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि अर्जुन लाल की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक डंपर को छोड़कर फरार हो गया। दुर्घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। लोगों ने प्रशासन और खान संचालकों पर गंभीर आरोप लगाए।