जयपुर में फिर डंपर का कहर, बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर, एक की मौके पर मौत

जानकारी के मुताबिक, सुबह 10.45 बजे जब दोनों टोडी मोड़ तिराहे के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रहे डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से पीछे बैठा गौरीशंकर सड़क किनारे जा गिरा, जबकि सोनू बाइक समेत डंपर के नीचे घसीटता चला गया। हादसा इतना भीषण था कि सोनू के सिर के ऊपर से डंपर का टायर निकल गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।