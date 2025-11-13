जयपुर में फिर डंपर का कहर, बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर, एक की मौके पर मौत

फोटो पत्रिका नेटवर्क
जयपुर। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में फिर डंपर का कहर देखने को मिला है। जयपुर-सीकर हाईवे पर टोडी मोड़ तिराहे पर गुरुवार को डंपर ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी।
हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बाइक सवार सड़क पार करते नजर आ रहे हैं, तभी डंपर उन्हें टक्कर मार देता है।
पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान मध्य प्रदेश निवासी सोनू (30) के रूप में हुई है। वहीं घायल युवक का नाम गौरीशंकर (29) निवासी बरवाड़ा सामोद बताया जा रहा है। दोनों सोलर प्लांट लगाने का काम करते थे और गुरुवार सुबह बाइक से चौमूं से जयपुर आ रहे थे।
जानकारी के मुताबिक, सुबह 10.45 बजे जब दोनों टोडी मोड़ तिराहे के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रहे डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से पीछे बैठा गौरीशंकर सड़क किनारे जा गिरा, जबकि सोनू बाइक समेत डंपर के नीचे घसीटता चला गया। हादसा इतना भीषण था कि सोनू के सिर के ऊपर से डंपर का टायर निकल गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया और शव को कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है।
