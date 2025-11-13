Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर में फिर डंपर का कहर, बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर, एक की मौके पर मौत

राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में फिर डंपर का कहर देखने को मिला है। जयपुर-सीकर हाईवे पर टोडी मोड़ तिराहे पर गुरुवार को डंपर ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Nov 13, 2025

Play video

फोटो पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में फिर डंपर का कहर देखने को मिला है। जयपुर-सीकर हाईवे पर टोडी मोड़ तिराहे पर गुरुवार को डंपर ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी।

हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बाइक सवार सड़क पार करते नजर आ रहे हैं, तभी डंपर उन्हें टक्कर मार देता है।

पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान मध्य प्रदेश निवासी सोनू (30) के रूप में हुई है। वहीं घायल युवक का नाम गौरीशंकर (29) निवासी बरवाड़ा सामोद बताया जा रहा है। दोनों सोलर प्लांट लगाने का काम करते थे और गुरुवार सुबह बाइक से चौमूं से जयपुर आ रहे थे।

युवक के सिर के ऊपर से निकला डंपर का टायर

जानकारी के मुताबिक, सुबह 10.45 बजे जब दोनों टोडी मोड़ तिराहे के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रहे डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से पीछे बैठा गौरीशंकर सड़क किनारे जा गिरा, जबकि सोनू बाइक समेत डंपर के नीचे घसीटता चला गया। हादसा इतना भीषण था कि सोनू के सिर के ऊपर से डंपर का टायर निकल गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

चालक फरार, डंपर जब्त

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया और शव को कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है।

