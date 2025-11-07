Jaipur Accident: जयपुर में सड़क पर 14 लोगों को कुचलने वाले डंपर चालक को जेल भेजा, जांच में यह हुआ खुलासा

पुलिस जांच में पता चला कि डंपर चालक कल्याण मीणा ने डंपर चलाने से पहले चंदवाजी और बढ़ारणा में शराब पी थी। शराब पीने के बाद वह डंपर लेकर रोडी मिक्सर प्लांट पर जा रहा था। लोहा मंडी रोड पर उसने पहले एक कार को टक्कर मारी। इसके बाद डम्पर को तेजी से भगाता हुआ ले गया। इस दौरान उसने एक के बाद एक करते हुए राहगीरों और कुल 14 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया।