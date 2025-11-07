Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Accident: जयपुर में सड़क पर 14 लोगों को कुचलने वाले डंपर चालक को जेल भेजा, जांच में यह हुआ खुलासा

राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में स्थित लोहा मंडी कट पर डंपर से 14 लोगों को कुचलकर उनकी जान लेने वाले आरोपी चालक कल्याण मीणा को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Nov 07, 2025

dumper-driver-Kalyan-Meena

आरोपी डंपर चालक। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में स्थित लोहा मंडी कट पर डंपर से 14 लोगों को कुचलकर उनकी जान लेने वाले आरोपी चालक कल्याण मीणा को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस भयंकर हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। डंपर चालक को भी चोटें आई थीं।

पुलिस जांच में पता चला कि डंपर चालक कल्याण मीणा ने डंपर चलाने से पहले चंदवाजी और बढ़ारणा में शराब पी थी। शराब पीने के बाद वह डंपर लेकर रोडी मिक्सर प्लांट पर जा रहा था। लोहा मंडी रोड पर उसने पहले एक कार को टक्कर मारी। इसके बाद डम्पर को तेजी से भगाता हुआ ले गया। इस दौरान उसने एक के बाद एक करते हुए राहगीरों और कुल 14 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया।

रिमांड अवधि के दौरान पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस और डम्पर के अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं, साथ ही उससे मौका तस्दीक भी करवाई गई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 09:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Accident: जयपुर में सड़क पर 14 लोगों को कुचलने वाले डंपर चालक को जेल भेजा, जांच में यह हुआ खुलासा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नीरजा मोदी स्कूल मामला : क्या आपने सुनी अमायरा के मम्मी-पापा की पीड़ा ? जेहन में घूम रहे इन सवालों के नहीं मिल रहे जवाब

Neerja Modi School Case
जयपुर

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव से 2 बच्चों की हटेगी पाबंदी, सरकार की तैयारी तेज; जल्द आएगा अध्यादेश

Panchayat-body elections in Rajasthan
जयपुर

Cancer Treatment FAQs : कैंसर से जुड़े 11 आम सवाल जिनका जवाब हर मरीज को जानना चाहिए

11 Most Common Cancer Question
स्वास्थ्य

जयपुर की पूर्व मेयर मुनेश गुर्जर की कैसे बढ़ गई 315 फीसदी संपत्ति? ACB की जांच में चौंकाने वाले खुलासे, पति जा चुके हैं जेल

Former Mayor Munesh Gurjar
जयपुर

Farmers Welfare: 6 जिलों के 3,777 गांव अभावग्रस्त घोषित, 8 लाख से अधिक किसानों को राहत मिलेगी

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.