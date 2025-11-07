Jaipur Accident: जयपुर में सड़क पर 14 लोगों को कुचलने वाले डंपर चालक को जेल भेजा, जांच में यह हुआ खुलासा

आरोपी डंपर चालक। फोटो: पत्रिका
जयपुर। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में स्थित लोहा मंडी कट पर डंपर से 14 लोगों को कुचलकर उनकी जान लेने वाले आरोपी चालक कल्याण मीणा को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस भयंकर हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। डंपर चालक को भी चोटें आई थीं।
पुलिस जांच में पता चला कि डंपर चालक कल्याण मीणा ने डंपर चलाने से पहले चंदवाजी और बढ़ारणा में शराब पी थी। शराब पीने के बाद वह डंपर लेकर रोडी मिक्सर प्लांट पर जा रहा था। लोहा मंडी रोड पर उसने पहले एक कार को टक्कर मारी। इसके बाद डम्पर को तेजी से भगाता हुआ ले गया। इस दौरान उसने एक के बाद एक करते हुए राहगीरों और कुल 14 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया।
रिमांड अवधि के दौरान पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस और डम्पर के अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं, साथ ही उससे मौका तस्दीक भी करवाई गई थी।
