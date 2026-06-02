राजस्थान में फिर बिगड़ेगा मौसम, 3 और 4 जून को आंधी-बारिश का अलर्ट

जयपुर। राजस्थान में मौसम का मिजाज फिलहाल बदला हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मंगलवार को भी उत्तर-पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बने परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से कई जिलों में मेघगर्जन, तेज हवाओं और बारिश की गतिविधियां जारी रही। बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और कोटा संभाग के कुछ क्षेत्रों में मध्यम से तेज मेघगर्जन के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चली। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी हुई।