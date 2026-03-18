Tribal Law: राजस्थान में कबीलाई कानून का खौफनाक सच, 70 परिवारों के 400 से अधिक लोग 18 साल से नहीं लौटे गांव

Rajasthan Tribal Law: कोटड़ा (उदयपुर): राजस्थान और गुजरात की सीमा से लगे आदिवासी बहुल कोटड़ा क्षेत्र में प्रचलित मौताणा प्रथा के कारण सैकड़ों परिवारों की जिंदगी उजड़ गई है। हालात यह हैं कि इस कुप्रथा के चलते करीब 350 परिवारों के 1200 से अधिक निर्दोष लोगों को अपने घर, जमीन और गांव छोड़कर पलायन करना पड़ा है। इनमें से कई परिवार वर्षों से अपने गांव नहीं लौट पाए हैं।