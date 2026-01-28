UGC के विरोध में राजस्थान के इस शहर में बवाल, PM मोदी के खिलाफ लगे नारे, भाजपा नेता ने कही ऐसी बात

इस दौरान कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए। विवाद की शुरुआत जनता सेना से जुड़े पंकज सुखवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करने से हुई। इस पर वहां मौजूद भाजपा नेता अर्चना शर्मा ने इन नारों पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे गरिमा के विरुद्ध बताया। अन्य पदाधिकारियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करवाया। शर्मा का कहना था कि विरोध नीतिगत मुद्दों और नियमों पर होना चाहिए, न कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी पर।