Nagaur: हनुमान बेनीवाल ने वापस लिया जयपुर कूच का फैसला, आंदोलन हुआ स्थगित; इन मांगों पर बनी सहमति

वार्ता के दौरान बजरी माफियाओं के खिलाफ ड्रोन सर्वे और मैनुअल जांच कर सख्त कार्रवाई करने व भारी जुर्माना लगाने की मांग रखी गई। डेगाना एसडीएम, डेगाना डीएसपी और माइनिंग इंजीनियर राकेश शेषमा सहित नागौर के अन्य अधिकारियों को पद से हटाने और निलंबन की मांग की। मेड़ता और रियां क्षेत्र के उन गांवों को आपदा राहत में शामिल करने की मांग की गई है, जिन्हें पिछले वर्ष का मुआवजा अब तक नहीं मिला है। एसडीएम द्वारा कथित तौर पर गलत तरीके से आवंटित 14 हजार बीघा गोचर भूमि के मामले में भी सख्त कार्रवाई की मांग की। जिस पर प्रशासन ने लिखित सहमति दी है।