14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Nagaur: हनुमान बेनीवाल ने वापस लिया जयपुर कूच का फैसला, आंदोलन हुआ स्थगित; इन मांगों पर बनी सहमति

Hanuman Beniwal: नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और जिला प्रशासन के बीच बुधवार सुबह सहमति बनने के बाद जयपुर कूच का फैसला वापस ले लिया है।

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Anil Prajapat

Jan 14, 2026

Hanuman-Beniwal

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। पत्रिका फाइल फोटो

नागौर। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और जिला प्रशासन के बीच बुधवार सुबह सहमति बनने के बाद जयपुर कूच का फैसला वापस ले लिया है। इसके साथ ही रियांबड़ी और मेड़ता क्षेत्र की विभिन्न मांगों को लेकर शुरू किया गया आंदोलन फिलहाल स्थगित हो गया है। सांसद हनुमान बेनीवाल का काफिला मंगलवार शाम हजारों किसानों और समर्थकों के साथ जयपुर की ओर निकला था। लेकिन, प्रशासन के आग्रह पर काफिला देर रात नागौर-अजमेर जिले की सीमा पर स्थित बाढी घाटी में रुका।

रात करीब 11:30 बजे अजमेर रेंज आईजी राजेंद्र सिंह, नागौर जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित और एसपी मृदुल कच्छावा मौके पर पहुंचे। यहां प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। लेकिन, कुछ बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद बुधवार सुबह करीब 5 बजे एक बार फिर वार्ता का दौर चला, जो सफल रही। इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने सरकार की ओर से सभी मांगें मानने की घोषणा की और जयपुर कूच स्थगित कर दिया। साथ ही आंदोलन समाप्त करने का एलान किया।

छह प्रमुख मांगों पर लिखित सहमति

हनुमान बेनीवाल ने बताया कि प्रशासन ने उनकी सभी छह प्रमुख मांगों पर लिखित सहमति दी है। बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक दिन के भीतर सर्वे शुरू किया जाएगा और आगामी दो-तीन दिनों में सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। किसानों को मुआवजा सहित अन्य मांगों पर भी जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।

प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखी ये मांगें

वार्ता के दौरान बजरी माफियाओं के खिलाफ ड्रोन सर्वे और मैनुअल जांच कर सख्त कार्रवाई करने व भारी जुर्माना लगाने की मांग रखी गई। डेगाना एसडीएम, डेगाना डीएसपी और माइनिंग इंजीनियर राकेश शेषमा सहित नागौर के अन्य अधिकारियों को पद से हटाने और निलंबन की मांग की। मेड़ता और रियां क्षेत्र के उन गांवों को आपदा राहत में शामिल करने की मांग की गई है, जिन्हें पिछले वर्ष का मुआवजा अब तक नहीं मिला है। एसडीएम द्वारा कथित तौर पर गलत तरीके से आवंटित 14 हजार बीघा गोचर भूमि के मामले में भी सख्त कार्रवाई की मांग की। जिस पर प्रशासन ने लिखित सहमति दी है।

जानें पूरे दिन क्या हुआ?

बता दें कि किसानों की मांगों को लेकर प्रशासन की टालमटोल नीति ने आंदोलन की आग को भड़का दिया था। प्रशासन द्वारा मांगी गई दो दिन की मोहलत खत्म होने के बाद मंगलवार को रियां बड़ी में भारी संख्या में किसान जुटे। नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल भी धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान सांसद बेनीवाल ने कहा कि प्रशासन केवल कागजी खानापूर्ति कर रहा है, जबकि धरातल पर किसानों को राहत देने का कोई इरादा नहीं दिख रहा। प्रशासनिक रवैये से नाराज होकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आर-पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है।

उन्होंने धरना स्थल से ही घोषणा की कि यदि प्रशासन मांगों को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता है, तो किसान पीछे नहीं हटेंगे। बेनीवाल ने सभी किसानों को पादु कलां थाने के सामने हाईवे की तरफ कूच करने का आह्वान कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन किसानों के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। हमने समय दिया लेकिन समाधान नहीं मिला। अब यह लड़ाई सड़क पर लड़ी जाएगी।

इसके बाद सांसद बेनीवाल ने किसानों के साथ पादु कलां थाने के सामने गाड़ियों में भर कर हाईवे कूच कर दिया। बाद में अजमेर संभागीय आयुक्त कार्यालय जाने और फिर जयपुर कूच का निर्णय लिया। इसके बाद 2000 गाड़ियों के काफिले के साथ हनुमान बेनीवाल जयपुर के लिए रवाना हुए। हालांकि, अब प्रशासन से सहमति बनने के बाद आंदोलन को समाप्त कर दिया गया है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

हनुमान बेनीवाल

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Jan 2026 09:45 am

Published on:

14 Jan 2026 09:25 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Nagaur: हनुमान बेनीवाल ने वापस लिया जयपुर कूच का फैसला, आंदोलन हुआ स्थगित; इन मांगों पर बनी सहमति

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मांगों पर नहीं बनी सहमति, सांसद हनुमान बेनीवाल का समर्थकों के साथ जयपुर कूच

नागौर

नागौर में 19 से शुरू होगा राज्य स्तरीय रामदेव पशु मेला

विश्व विख्यात राज्य स्तरीय श्री रामदेव पशु मेला
नागौर

कुंभकर्णी नींद में खनिज विभाग, नागौर में अवैध खनन बेलगाम

कुचामन क्षेत्र में अरावली की पहाडिय़ों को खनन
नागौर

रोजग़ार की गारंटी कागजों की बाजीगिरी में चल रही है शानदार

नागौर

सरकार ने स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में दो साल में 665 छात्रों को भेजा विदेश पढऩे

AI photo
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.