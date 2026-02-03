एमपी में ‘700 लोकेशन’ में महंगी होगी जमीन, 100% तक बढ़ेंगे रेट

विभाग ने उप पंजीयकों की बैठक में प्रस्ताव अंतिम रूप दिया है। आज इसे पंजीयन महानिरीक्षक के समक्ष रखा जाएगा। जिला पंजीयक अशोक शर्मा ने बताया कि मुख्य उद्देश्य गाइडलाइन की विसंगति दूर करना है। पिछले वर्षों में उच्च रजिस्ट्री वाली लोकेशनों पर दरें बढऩे पर खरीदार बगल की सस्ती जगह चुन लेते थे, जिससे भारी नुकसान होता था। अब पॉलीगॉन बढ़ाकर उन क्षेत्रों को भी कवर किया जा रहा है, जहां रजिस्ट्री शिफ्ट हो रही थी। इससे स्टांप ड्यूटी चोरी पर प्रभावी रोक लगेगी और बाजार मूल्य के अनुरूप पारदर्शी दरें तय होंगी।