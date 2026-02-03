3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

एमपी में ‘700 लोकेशन’ में महंगी होगी जमीन, 100% तक बढ़ेंगे रेट

MP News: अधिकारियों का कहना है कि यह बढ़ोतरी सिर्फ दरें बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक बाजार मूल्य से मेल खाने और चोरी रोकने के लिए है।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Feb 03, 2026

Land prices

Land prices प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कलेक्टर गाइडलाइन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पंजीयन विभाग ने रजिस्ट्री डेटा का गहन विश्लेषण कर करीब 700 लोकेशनों पर गाइडलाइन बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। यहां दरें 10% से लेकर 100% तक बढ़ सकती हैं, जबकि औसत बढ़ोतरी 20 से 30% के बीच रहने की संभावना है। मुख्य कारण पॉलीगॉन (क्षेत्रीय दायरा) का विस्तार है, जिससे पहले सस्ती लोकेशनों पर रजिस्ट्री शिफ्ट होकर स्टांप ड्यूटी की चोरी होती थी।

प्रस्ताव महानिरीक्षक पंजीयन के समक्ष

विभाग ने उप पंजीयकों की बैठक में प्रस्ताव अंतिम रूप दिया है। आज इसे पंजीयन महानिरीक्षक के समक्ष रखा जाएगा। जिला पंजीयक अशोक शर्मा ने बताया कि मुख्य उद्देश्य गाइडलाइन की विसंगति दूर करना है। पिछले वर्षों में उच्च रजिस्ट्री वाली लोकेशनों पर दरें बढऩे पर खरीदार बगल की सस्ती जगह चुन लेते थे, जिससे भारी नुकसान होता था। अब पॉलीगॉन बढ़ाकर उन क्षेत्रों को भी कवर किया जा रहा है, जहां रजिस्ट्री शिफ्ट हो रही थी। इससे स्टांप ड्यूटी चोरी पर प्रभावी रोक लगेगी और बाजार मूल्य के अनुरूप पारदर्शी दरें तय होंगी।

ये है रेट बढ़ने के कारण

वाल्मीक नगर (मुरार): वर्तमान गाइडलाइन 7000 रुपये प्रति वर्ग मीटर, लेकिन आसपास 14 हजार से अधिक। खरीदार सस्ती लोकेशन चुनते थे। अब 100% बढ़ोतरी से दरें आसपास के स्तर पर पहुंचेंगी।

नई कॉलोनियां व हलके, मजरे: एक हलके में कई लोकेशनों की गाइडलाइन अलग-अलग थी। अब सभी को एक समान किया जा रहा है, जिससे 10 लोकेशनों में एकरूपता आएगी।

अन्य कारण: बैंक फाइनेंस के लिए महंगे सौदे, फार्म फोर व अवैध कॉलोनियों में अंतर, व्यावसायिक संपत्तियों की महंगी रजिस्ट्री, सड़क- टाउनशिप में कारोबार बढऩा।

स्टांप चोरी पर कसा शिकंजा, पारदर्शिता बढ़ेगी

-अधिकारियों का कहना है कि यह बढ़ोतरी सिर्फ दरें बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक बाजार मूल्य से मेल खाने और चोरी रोकने के लिए है। कुछ पॉकेट्स में बढ़ोतरी ज्यादा दिख सकती है, लेकिन समग्र रूप से इससे राजस्व में इजाफा होगा और प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी।

-नई गाइडलाइन 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की संभावना है। शहरवासियों को सलाह है कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले अपडेटेड दरों की जांच कर लें, क्योंकि यह जमीन-मकान की कीमतों पर सीधा असर डालेगी।

ये भी पढ़ें

‘रैपिडो चालक’ ने लड़की से किया रेप, Chat GPT ने बुला दी पुलिस…
इंदौर
Rapido driver

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 03:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एमपी में ‘700 लोकेशन’ में महंगी होगी जमीन, 100% तक बढ़ेंगे रेट
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

’30 स्थायी-अस्थायी’ क्षेत्रों की सूची तैयार, अब अतिक्रमण पर होगा एक्शन

Encroachment
ग्वालियर

टीआई ने विक्षिप्त महिला के लिए बुलाया खाना, साथ में जमीन पर बैठे और एक ही थाली में खाई रोटी

Gwalior's Sirol TI Govind Bagoli ate bread with a mentally ill woman
ग्वालियर

निगम परिषद बना टकराव का अखाड़ा, अफसरशाही बनाम जनप्रतिनिधि आमने-सामने, दो जेडओ का वेतन रोका

nagar nigam parishad 2026
ग्वालियर

नई या 15 साल से कम पुरानी बसों की व्यवस्था नहीं की, तो उनके परमिट स्थायी रूप से निरस्त कर दिए जाएंगे।

परिवहन विभाग ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है
ग्वालियर

इन 4 बड़े रेलवे स्टेशन का होगा री-डेवलपमेंट, लगेंगे ‘एस्केलेटर’ और ‘लिफ्ट’

railway stations
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.