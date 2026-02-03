निगम परिषद बना टकराव का अखाड़ा, अफसरशाही बनाम जनप्रतिनिधि आमने-सामने, दो जेडओ का वेतन रोका

आप कौन हैं, अफसरों के रवैये पर फूटा गुस्सा

हंगामे के बीच सत्तापक्ष की पार्षद अनीता धाकड़, चांदनी चौहान और विपक्षी पार्षद मोहित जाट ने जोन-16 की क्षेत्राधिकारी प्रगति गोस्वामी और अनीता, शाकिल,दीपक मांझी ने जोन-02 पर पदस्थ जेडओ तनुजा वर्मा के व्यवहार पर गंभीर सवाल उठाए। पार्षदों का कहना था कि जनप्रतिनिधियों से बात करने का तरीका बेहद अपमानजनक है, काम कहने पर जवाब मिलता है यह मेरा काम नहीं है। नेता प्रतिपक्ष हरिपाल ने सदन में सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि जब उन्होंने एक क्षेत्राधिकारी को फोन कर अपना परिचय दिया, तो जवाब मिला आप कौन हैं, यह सुनते ही सदन में शोर-शराबा और आक्रोश चरम पर पहुंच गया।