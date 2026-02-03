इन 4 बड़े रेलवे स्टेशन का होगा री-डेवलपमेंट, लगेंगे ‘एस्केलेटर’ और ‘लिफ्ट’

MP News: रेल बजट में इस बार झांसी मंडल के विकास को प्राथमिकता दी गई है। पिंक बुक जारी होते ही सौगातों का पिटारा खुल गया। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के लिए 2598.93 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.85 प्रतिशत अधिक है। रेल बजट में झांसी मंडल के तहत एमपी के कई स्टेशमों पर काम होने का प्रावधान किया गया है। इससे मध्यप्रदेश को भी फायदा होगा। इस बजट से स्टेशन से लेकर रेल पटरियों तक विकास कार्यों को गति मिलेगी। रेल बजट के तहत ग्वालियर रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।