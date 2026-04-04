‘ऑपरेशन विशेष मुस्कान’ 60 घरों में लौटी खोई हुई खुशियां, बिछड़े हुए लाल मिले तो छलके अपनों के आंसू

ग्वालियर. कहते हैं कि घर का आंगन तब तक सूना रहता है जब तक उसमें बच्चों की खिलखिलाहट न गूंजे। उन परिवारों के दर्द की कल्पना करना भी मुश्किल है जिनके मासूम बच्चे अचानक आंखों से ओझल हो जाते हैं। ऐसे ही परिवारों की खोई हुई मुस्कान लौटाने के लिए ग्वालियर पुलिस ने ऑपरेशन विशेष मुस्कान के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जिले में पिछले तीन महीनों के भीतर लापता हुए 80 नाबालिगों में से पुलिस ने अपनी मुस्तैदी और तकनीक के सहारे 60 बच्चों को सुरक्षित उनके परिजनों तक पहुंचा दिया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के पहले ही दिन पुलिस टीम ने अलग-अलग राज्यों और शहरों में दबिश देकर तीन बच्चों को बरामद किया। इनमें सबसे चौंकाने वाला मामला चीनोर का था। यहां से लापता हुई एक नाबालिग बालिका उधम ङ्क्षसह नगर (उत्तराखंड) में मिली। पुलिस जांच में सामने आया कि वह अपने चाचा के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन किसी बात पर परिजनों से नाराज होकर चुपचाप घर से निकल गई थी। पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद उसकी लोकेशन ट्रैक की और उसे वापस ग्वालियर लाई।