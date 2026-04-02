MP News: शादी वाले घर को कितने सिलेंडर मिलेंगे ? तय होगी गाइडलाइन !

युद्ध की स्थिति ने गैस संकट जरूर पैदा किया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर गैस एजेंसियों द्वारा स्टॉक की हेराफेरी इस संकट को 'मानव निर्मित' बना रही है। पूनम और बापू इंडेन जैसी एजेंसियों में स्टॉक का अंतर मिलना गंभीर लापरवाही है। प्रशासन को केवल रिपोर्ट तैयार करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ऐसी एजेंसियों के लाइसेंस निरस्त करने जैसी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कोटे का निर्धारण एक अच्छा कदम है, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि अस्पतालों और सुरक्षा बलों को प्राथमिकता मिले और कालाबाजारी पर पूरी तरह लगाम लगे।