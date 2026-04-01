April Fool: सिर्फ OK कहकर मूर्ख तो नहीं बन रहे आप? बदल गया ‘फूल’ बनाने का तरीका

April Fool: कैलेंडर की तारीखें बदल गईं, इसी के साथ बदल गए मूर्ख बनाने के तरीके। पहले साल में एक बार 1 अप्रेल (April Fool) को मूर्ख बनने पर समाज खिलखिलाता था। अब तकनीक के दुरुपयोग ने मूर्ख दिवस को रिटायर्ड कर दिया है। लोग रोजमर्रा के जीवन में भी तरह-तरह के हथकंडों से मूर्ख बना रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अब लोग स्मार्ट मूर्ख बन रहे हैं। वे अपना डेटा क्लाउड पर सेव करते हैं। फिर किसी एल्गोरिदम या सिस्टम के जरिए परमानेंट 'फूल' बनाने का सिलसिला शुरू हो रहा है। आज फिर 1 अप्रेल है… मूर्ख बनाने का दिन… सोचिए! समझिए.. कहीं आप भी तकनीक के दुरुपयोग से डिजिटल फूल तो नहीं बन रहे?