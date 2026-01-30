डिलिवरी बॉय या चोर? ऑनलाइन ऑर्डर पर घर तक एंट्री तो नहीं दे रहे आप…

जानकारी के अनुसार शहर में करीब एक हजार डिलीवरी बॉय हैं जो ऑनलाइन प्लेटफार्म करते हुए हर दिन हजारों घरों तक सामान पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन जिस कंपनी के लिए यह काम करते हैं उनका उससे संबंध बहुत ही औपचारिक है। यानी जितना काम उतना पैसा वह भी ऑनलाइन मिल जाता है। जो दूसरे ही मकसद से इस काम में जुटते हैं। अधिकतर का पुलिस वेरीफिकेशन नहीं होने से कोई रेकॉर्ड ही नहीं मिलता है। डिलीवरी बॉय की पहचान की आड़ में कॉलोनियों और फ्लैट्स में रेकी कर चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं।