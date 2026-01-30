डिलिवरी बॉय या चोर? ऑनलाइन ऑर्डर पर घर तक एंट्री तो नहीं दे रहे आप…

Delivery boy Scam(photo: AI)
Delivery boy Scam: अगर ऑनलाइन ऑर्डर और होम डिलीवरी की आदत लग गई है तो सतर्क हो जाएं। किसी भी अनजान को अपने घर का रास्ता न दिखाएं वरना बड़ी चपत लग सकती है। खुद एक हद तय करें कि डिलीवरी मैन या दूसरे सप्लायर को कहां तक आने की छूट देनी है। चोरी की चार वारदातों के खुलासे ने यह सबक दिया है। इनमें शामिल तीन आरोपी डिलीवरी का काम करते थे और इसी की आड़ में रेकी कर चोरी करते थे।
जानकारी के अनुसार शहर में करीब एक हजार डिलीवरी बॉय हैं जो ऑनलाइन प्लेटफार्म करते हुए हर दिन हजारों घरों तक सामान पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन जिस कंपनी के लिए यह काम करते हैं उनका उससे संबंध बहुत ही औपचारिक है। यानी जितना काम उतना पैसा वह भी ऑनलाइन मिल जाता है। जो दूसरे ही मकसद से इस काम में जुटते हैं। अधिकतर का पुलिस वेरीफिकेशन नहीं होने से कोई रेकॉर्ड ही नहीं मिलता है। डिलीवरी बॉय की पहचान की आड़ में कॉलोनियों और फ्लैट्स में रेकी कर चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं।
कॉलोनियों, कवर्ड कैंपस और मल्टी स्टोरी फ्लैट्स में सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ नाम मात्र की रह गई है। कई जगह सुरक्षा गार्ड केवल मोबाइल पर दिखाए गए ऐप, डिलीवरी बैग या हेलमेट देखकर ही अंदर जाने की अनुमति दे देते हैं। न तो पहचान पत्र की ठीक से जांच होती है और न ही एंट्री रजिस्टर में सही जानकारी दर्ज की जाती है। यही लापरवाही से अपराधियों के लिए सबसे बड़ा मौका बन रही है।
हाल ही में शहर के अयोध्या नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसे उजागर किया। पुलिस ने डिलीवरी बॉय बनकर रेकी करने वाले तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया और चोरी व नकबजनी की चार घटनाओं का खुलासा किया। आरोपियों के पास से करीब 4 लाख 50 हजार रुपए का चोरी का माल और तीन मोटरसाइकिल बरामद की गईं। जांच में सामने आया कि पकड़े गए तीनों आरोपी डिलीवरी का काम करते थे और इसी बहाने अलग-अलग इलाकों में बेरोक-टोक घूमते थे।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग