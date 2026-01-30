30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

डिलिवरी बॉय या चोर? ऑनलाइन ऑर्डर पर घर तक एंट्री तो नहीं दे रहे आप…

Delivery boy Scam: ऑनलाइन ऑर्डर बन रहा खतरा, डिलिवरी बॉय की शक्ल में आपके घर की रेकी कर रहे चोर... हो जाएं Alert..

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Jan 30, 2026

Delivery boy Scam

Delivery boy Scam(photo: AI)

Delivery boy Scam: अगर ऑनलाइन ऑर्डर और होम डिलीवरी की आदत लग गई है तो सतर्क हो जाएं। किसी भी अनजान को अपने घर का रास्ता न दिखाएं वरना बड़ी चपत लग सकती है। खुद एक हद तय करें कि डिलीवरी मैन या दूसरे सप्लायर को कहां तक आने की छूट देनी है। चोरी की चार वारदातों के खुलासे ने यह सबक दिया है। इनमें शामिल तीन आरोपी डिलीवरी का काम करते थे और इसी की आड़ में रेकी कर चोरी करते थे।

चौंका देगा मामला, पढ़कर रहें अलर्ट

जानकारी के अनुसार शहर में करीब एक हजार डिलीवरी बॉय हैं जो ऑनलाइन प्लेटफार्म करते हुए हर दिन हजारों घरों तक सामान पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन जिस कंपनी के लिए यह काम करते हैं उनका उससे संबंध बहुत ही औपचारिक है। यानी जितना काम उतना पैसा वह भी ऑनलाइन मिल जाता है। जो दूसरे ही मकसद से इस काम में जुटते हैं। अधिकतर का पुलिस वेरीफिकेशन नहीं होने से कोई रेकॉर्ड ही नहीं मिलता है। डिलीवरी बॉय की पहचान की आड़ में कॉलोनियों और फ्लैट्स में रेकी कर चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं।

बिना आइडी कार्ड के मिल रही है एंट्री

कॉलोनियों, कवर्ड कैंपस और मल्टी स्टोरी फ्लैट्स में सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ नाम मात्र की रह गई है। कई जगह सुरक्षा गार्ड केवल मोबाइल पर दिखाए गए ऐप, डिलीवरी बैग या हेलमेट देखकर ही अंदर जाने की अनुमति दे देते हैं। न तो पहचान पत्र की ठीक से जांच होती है और न ही एंट्री रजिस्टर में सही जानकारी दर्ज की जाती है। यही लापरवाही से अपराधियों के लिए सबसे बड़ा मौका बन रही है।

ऐसे हुआ पूरे मामले का खुलासा

हाल ही में शहर के अयोध्या नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसे उजागर किया। पुलिस ने डिलीवरी बॉय बनकर रेकी करने वाले तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया और चोरी व नकबजनी की चार घटनाओं का खुलासा किया। आरोपियों के पास से करीब 4 लाख 50 हजार रुपए का चोरी का माल और तीन मोटरसाइकिल बरामद की गईं। जांच में सामने आया कि पकड़े गए तीनों आरोपी डिलीवरी का काम करते थे और इसी बहाने अलग-अलग इलाकों में बेरोक-टोक घूमते थे।

ये भी पढ़ें

Haj 2026: इंदौर से उड़ान भरेगा मध्य प्रदेश, मुंबई से मदीना के लिए अप्रैल में पहली फ्लाइट
भोपाल
Saudi Arabia, Haj Yatra 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 11:13 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / डिलिवरी बॉय या चोर? ऑनलाइन ऑर्डर पर घर तक एंट्री तो नहीं दे रहे आप…
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के 7 जिलों में खुलेगा ‘ड्रोन स्कूल’, 50 पुलिसकर्मी बनेंगे मास्टर ट्रेनर

drone school
भोपाल

40 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट, 3 दिन लगातार गिरेगा पानी

MP Weather Alert for Rain
भोपाल

10 लेन तक बढ़ेगी चौड़ाई, तोड़ी जाएगी 208 दुकानें, नोटिस जारी

208 shops will be demolished notice issued
भोपाल

पटवारी और तहसीलदार आमने-सामने, एसडीएम-कलेक्टर तक पहुंचा मामला

MP Patwari and Tehsildar face to face
भोपाल

Haj 2026: इंदौर से उड़ान भरेगा मध्य प्रदेश, मुंबई से मदीना के लिए अप्रैल में पहली फ्लाइट

Saudi Arabia, Haj Yatra 2026
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.