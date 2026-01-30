30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

भोपाल

Haj 2026: इंदौर से उड़ान भरेगा मध्य प्रदेश, मुंबई से मदीना के लिए अप्रैल में पहली फ्लाइट

Haj 2026: मध्यप्रदेश में हज 2026 की यात्रा के लिए हुआ बड़ा बदलाव, पवित्र यात्रा पर मदीना जाने के लिए जारी हुआ फ्लाइट शेड्यूल, पढ़ें पूरी खबर

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Jan 30, 2026

Saudi Arabia, Haj Yatra 2026

Haj Yatra 2026 (Photo Source - Patrika)

Haj 2026: हज यात्रियों के लिए इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। भारतीय हज कमेटी ने वर्ष 2026 की हज यात्रा का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश के हज यात्रियों, खासकर भोपाल सहित पूरे प्रदेश से जाने वाले यात्रियों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं।

18 अप्रैल को मुंबई से मदीना के लिए उड़ान भरेगी पहली फ्लाइट

बता दें कि इस साल हज यात्रा का आगाज 18 अप्रैल से होगा, जब मुंबई से मदीना के लिए पहली फ्लाइट रवाना होगी। इस वर्ष मध्यप्रदेशसे करीब साढ़े सात हजार हज यात्री पवित्र यात्रा पर रवाना होंगे। इनमें से लगभग 90 फीसदी यात्रियों का इम्बार्केशन मुंबई के जरिए होगा।

हज कमेटी के मुताबिक यात्रा को दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में 18 अप्रैल से 4 मई तक मदीना के लिए उड़ानें संचालित की जाएंगी। वहीं दूसरे चरण में 5 मई से 19 मई के बीच हज यात्री जेद्दा पहुंचेंगे।

हुआ ये अहम बदलाव

भोपाल के हज यात्रियों के लिए इस बार (Haj 2026) एक अहम बदलाव देखने को मिलेगा। पहले जहां भोपाल इम्बार्केशन प्वाइंट के जरिए भी हज यात्रियों की उड़ानें होती थीं, अब वह सुविधा समाप्त कर दी गई है। इसके बाद मध्यप्रदेश से हज की सीधी फ्लाइट केवल इंदौर एयरपोर्ट से ही संचालित की जाएगी। इसका असर भोपाल और आसपास के जिलों से जाने वाले हज यात्रियों पर भी पड़ेगा, जिन्हें अब इंदौर तक यात्रा करनी होगी।

भोपाल के हज यात्रियों को झटका यहां से बंद हुई सुविधा

भोपाल के हज प्रशिक्षकों और हज कमेटी से जुड़े लोगों का कहना है कि यात्रियों को इस बदलाव (Haj 2026) की जानकारी पहले ही दी जा रही है, ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो। भोपाल में हज हाउस में प्रशिक्षण शिविरों की तैयारी भी शुरू कर दी गई है, जहां यात्रियों को हज के अरकान, स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों और यात्रा से जुड़ी जरूरी जानकारी दी जाएगी।

कुल मिलाकर कहना होगा कि Haj 2026 को लेकर मध्यप्रदेश , खासकर भोपाल के हज यात्रियों में उत्साह नजर आ रहा है, वहीं इंदौर को एकमात्र इम्बार्केशन प्वाइंट बनाए जाने से यात्रा व्यवस्था में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है।

Haj 2026: इंदौर से उड़ान भरेगा मध्य प्रदेश, मुंबई से मदीना के लिए अप्रैल में पहली फ्लाइट
