लोकसभा चुनाव में खाई चोट, तब अजित पवार ने क्यों किया था मामा शिवराज सिंह चौहान को फोन….

लोकसभा चुनावों में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन ने 48 में से केवल 17 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। इसके बाद विधानसभा चुनाव में केवल पांच महीने के समय बचा था। बड़ी चुनौती थी कि वोटर बैंक को कैसे अपनी तरफ खींचा जाए। वहीं एमपी में तब तक लाड़ली बहना योजना लॉन्च हो चुकी थी। इस योजना ने उस समय एमपी बीजेपी को लोकप्रियता बढ़ाई थी। उस समय महायुति के अजित पवार को मामा शिवराज की याद आई। उन्होंने फोन किया और लाड़ली बहना योजना की सारी जानकारी ली। पवार ने कहा था कि इस जानकारी के बाद हमने प्रदेश में लड़कि बहिन योजना लॉन्च की। इसके साथ ही खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले पंप सेट के लिए फ्री बिजली देने का ऐलान भी किया। इस योजना की वजह से खर्च में बड़ा बदलाव भी हमें करना पड़ा।