एमपी में 5 करोड़ की लागत से बन रहा ‘स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स’, 90% काम पूरा

MP News: मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) क्षेत्र में एक आधुनिक गार्डन कम स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का निर्माण कार्य जोरों पर है। लगभग 35 हजार वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में विकसित हो रहे इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 5 करोड़ रुपए है। यह कॉम्पलेक्स न केवल स्थानीय निवासियों का आकर्षक मनोरंजन स्थल बनेगा, बल्कि यहां स्थित कारखानों में कार्यरत श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए भी खेल, व्यायाम और प्रकृति का आदर्श केंद्र साबित होगा।