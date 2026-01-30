30 जनवरी 2026,

भोपाल

एमपी में 5 करोड़ की लागत से बन रहा ‘स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स’, 90% काम पूरा

MP News: स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में युवाओं और खेल प्रेमियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी....

भोपाल

image

Astha Awasthi

Jan 30, 2026

sports complex प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)

MP News: मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) क्षेत्र में एक आधुनिक गार्डन कम स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का निर्माण कार्य जोरों पर है। लगभग 35 हजार वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में विकसित हो रहे इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 5 करोड़ रुपए है। यह कॉम्पलेक्स न केवल स्थानीय निवासियों का आकर्षक मनोरंजन स्थल बनेगा, बल्कि यहां स्थित कारखानों में कार्यरत श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए भी खेल, व्यायाम और प्रकृति का आदर्श केंद्र साबित होगा।

यह प्रोजेक्ट हाईवे के किनारे बनाया जा रहा है। एमपीआईडीसी के अधिकारियों के अनुसार, निर्माण कार्य 6 महीने पहले शुरू हुआ था और अब फरवरी 2026 तक पूरा होगा। पूरा होने के बाद यह स्थान एक अनूठा और आकर्षक स्थल बनेगा, जहां लोग खेलकूद, मनोरंजन और हरियाली का एक साथ आनंद ले सकेंगे।

सुंदरता बढ़ाने वॉटरफॉल और फाउंटेन भी लगाए

स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में युवाओं और खेल प्रेमियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहां वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट नेट्स सहित आउटडोर और इनडोर खेलों की व्यवस्था भी की जाएगी। यह स्थान स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहां एक खूबसूरत गार्डन भी विकसित किया जा रहा है।

गार्डन में हरे-भरे पौधों के बीच मॉर्निंग वॉक के लिए विशेष पाथवे बनाए गए हैं, जो सुबह की सैर को और अधिक सुखद बनाएंगे। विजिटर्स के लिए सिटिंग चेयर्स की व्यवस्था होगी, ताकि लोग बैठकर प्रकृति का आनंद ले सकें। गार्डन की सुंदरता बढ़ाने के लिए छोटेछोटे वॉटरफॉल और फाउंटेन भी लगाए जा रहे हैं।

90 प्रतिशत काम पूरा

फरवरी में लोकर्पित एमपीआईडीसी के अधिकारी दिनेश चौधरी ने बताया कि प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने का प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है और फरवरी 2026 तक इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा।

मंडीदीप में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से 35 हजार वर्ग मीटर में बन रहा गार्डन कम स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स न केवल खेल और मनोरंजन का आदर्श स्थान होगा और सौंदर्य और सामुदायिक जीवन को भी समृद्ध करेगा।- विशाल चौहान, ईडी एमपीआईडीसी भोपाल

हैकर्स सावधान…! तैयार हो रहे 5 हजार ‘साइबर कमांडो’, आमजन को देंगे सुरक्षा
भोपाल
cyber commandos

