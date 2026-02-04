कांग्रेस ने कहा- एमपी में तीन अपराधी मंत्री, कैलाश विजयवर्गीय-विजय शाह को बर्खास्त करे सरकार

Jitu Patwari- मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य की बीजेपी सरकार के तीन मंत्रियों को अपराधी करार दिया। उन्होंने केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विजय शाह और राजेंद्र शुक्ल की बर्खास्तगी की मांग की। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि कर्ज लेने के मामले में यह सरकार शिवराज सिंह की सरकार से आगे निकल गई है। प्रदेश सरकार रोज़ करीब 213 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार अब सिर्फ एक हजार दिनों की ही मेहमान है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी Jitu Patwari ने अमेरिका से हुई ट्रेड डील को किसान विरोधी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में यह डील की गई है।