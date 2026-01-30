30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

भोपाल

भोपाल में 7 कारों में आग, 35 लाख के नुकसान की आशंका

भोपाल के जेल रोड इलाके में महाकाल नाम से आटोमोबाइल शॉप है, शुक्रवार को सुबह-सुबह इस वर्कशॉप में अचानक आग भड़क उठी।

2 min read
भोपाल

image

Manish Geete

Jan 30, 2026

bhopal jail road

भोपाल के जेल रोड पर एक आटोमोबाइल वर्कशाप पर शुक्रवार सुबह आग लग गई। फोटो-सोशल मीडिया

राजधानी भोपाल में शुक्रवार की सुबह एक आटोमोबाइल शाप में भीषण आग लग गई। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर से काला धुंआ दिख रहा था। आग की घटना में 7 कारें भी जल गईं, जो वहां रिपेयर होने आई थीं। आग से हुए नुकसान का अनुमान 35 लाख रुपए लगाया जा रहा है।

भोपाल के जेल रोड इलाके में महाकाल नाम से आटोमोबाइल शॉप है, शुक्रवार को सुबह-सुबह इस वर्कशॉप में अचानक आग भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैली की आसपास के लोग आते जब तक आग की लपटें 7 कारों तक पहुंच गई। कुछ ही मिनटों में रिपोयरिंग के लिए वर्कशॉप आई यह कारें पूरी तरह से जल गईं। आग की घटना से 35 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।

घटना की खबर मिलते ही निशातपुरा पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी है। यह आटोमोबाइल शाप जेल रोड पर ट्रूबा कालेज के पास है। इसके मालिक सिद्धार्थ मिश्रा ने मीडिया को बताया कि सुबह सुबह जब आग लगी तब वर्कशाप के भीतर 5 और बाहर दो कारें खड़ी थीं। उन्हें खुद सुबह साढ़े 5 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। वे तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को खबर करते हुए वर्कशाप पहुंचे। बैरागढ़, गांधीनगर, छोला रोड से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वर्कशॉप पर पहुंच गई थीं। तब तक 7 कारें पूरी तरह से जल चुकी थीं। वर्कशॉप का काफी सामान भी आग की चपेट में आ गया, पार्ट्स भी आग में खराब हो गए।

साजिश की आशंका

खास बात यह है कि सभी कारें ग्राहकों की थी, जो वर्कशाप में सुधरने आई थी। इस कारअम वर्कशाप मालिक की जिम्मेदारी और परेशानी बढ़ गई है। वर्कशाप मालिक सिद्धार्थ मिश्रा ने शॉर्ट सर्किट की संभावना से इनकार किया है। मिश्रा का कहना है कि शॉप में छह महीने पहले ही नया और सुरक्षित इलेक्ट्रिक सिस्टम लगाया गया था। आग की लपटों में सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी जल गए, जिससे भीतर की फुटेज उपलब्ध नहीं हो सकी। सिद्धार्थ मिश्रा ने आगजनी की साजिश की आशंका भी व्यक्त की है। पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच में जुट गई है। वर्कशाप के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में 7 कारों में आग, 35 लाख के नुकसान की आशंका
