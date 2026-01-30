भोपाल में 7 कारों में आग, 35 लाख के नुकसान की आशंका

घटना की खबर मिलते ही निशातपुरा पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी है। यह आटोमोबाइल शाप जेल रोड पर ट्रूबा कालेज के पास है। इसके मालिक सिद्धार्थ मिश्रा ने मीडिया को बताया कि सुबह सुबह जब आग लगी तब वर्कशाप के भीतर 5 और बाहर दो कारें खड़ी थीं। उन्हें खुद सुबह साढ़े 5 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। वे तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को खबर करते हुए वर्कशाप पहुंचे। बैरागढ़, गांधीनगर, छोला रोड से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वर्कशॉप पर पहुंच गई थीं। तब तक 7 कारें पूरी तरह से जल चुकी थीं। वर्कशॉप का काफी सामान भी आग की चपेट में आ गया, पार्ट्स भी आग में खराब हो गए।