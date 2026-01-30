एमपी भाजपा कार्यालय में ड्यूटी रोस्टर तैयार, फरवरी में ये मंत्री बैठकर सुनेंगे समस्याएं

MP News: मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्यकर्ताओं के लिए नई सुविधा शुरु की है। अक्सर कार्यकर्ता अपने काम के लिए मंत्रियों और अफसरों के चक्कर काटते रहते थे, लेकिन अब कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कार्यलय में एक मंत्री को भाजपा दफ्तर में बैठाने की शुरूआत की है। इसके लिए फरवरी महीने का ड्यूटी रोस्टर बनाकर जारी किया गया है।



नए टाइमटेबल के अनुसार, सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर एक बजे से तीन बजे तक टाइमटेबल जारी किया गया है। जिसमें मंत्री भाजपा दफ्तर में बैठकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसमें मंत्री के साथ-साथ प्रदेश के पदाधिकारी की भी ड्यूटी लगाई गई है। जिससे संबंधित मामलों के निराकरण के लिए प्रदेश पदाधिकारी काम करेंगे।