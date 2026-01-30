शिवराज सिंह चौहान ने फिर की नई घोषणा, क्या आपने सुनी?

Shivraj Singh Chouhan Big Announcement: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर नई घोषणा कर दी है। लेकिन ये घोषणा किसी योजना या प्रोजेक्ट की नहीं है। बल्कि बड़ी ही दिलचस्प है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान राजस्थान के बीकानेर में आयोजित एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होने गए थे। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया था। इस दौरान अर्जुन राम मेघवाल की प्रशंसा करते हुए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये दिलचस्प घोषणा की है।