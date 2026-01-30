30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

भोपाल

शिवराज सिंह चौहान ने फिर की नई घोषणा, क्या आपने सुनी?

Shivraj Singh Chouhan Big Announcement: राजस्थान के बीकानेर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे शिवराज ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तारीफ करते हुए किया बड़ा ऐलान...

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Jan 30, 2026

Shivraj Singh Chouhan big Announcement Interesting

Shivraj Singh Chouhan big Announcement Interesting(photo:shivraj- X)

Shivraj Singh Chouhan Big Announcement: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर नई घोषणा कर दी है। लेकिन ये घोषणा किसी योजना या प्रोजेक्ट की नहीं है। बल्कि बड़ी ही दिलचस्प है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान राजस्थान के बीकानेर में आयोजित एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होने गए थे। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया था। इस दौरान अर्जुन राम मेघवाल की प्रशंसा करते हुए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये दिलचस्प घोषणा की है।

उन्होंने कहा कि वे अपनी पत्नी पर एक किताब लिखेंगे। शिवराज सिंह चौहान राजस्थान के बीकानेर में आयोजित एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया था।

यहां जानें शिवराज ने क्यों कि अर्जुन राम की तारीफ?

शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan Big Announcement) ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, कि 'भाभी जी पर आपने जो किताब लिखी है, उसे मैं एक अद्भुत घटना मानता हूं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह पत्नी की खुलकर तारीफ करे। शिवराज ने आगे कहा कि 'वरना लोग कहने लगते हैं कि ये तो जोरू का गुलाम है।' मजाकिया लहजे में मुस्कुराते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि, 'आपने ये साहस दिखाया है।'

और…शिवराज सिंह चौहान की कर दी नई घोषणा

एमपी के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मजाकिया लहजे में इधर अर्जुन राम मेघवाल की तारीफ की, तो उसी पल नई घोषणा का एलान (Shivraj Singh Chouhan Big Announcement) करते हुए कहा कि, 'अब तो मैं भी एक किताब लिख ही दूंगा। सच में, जीवन में धर्मपत्नी का बहुत बड़ा योगदान होता है।'

बताते चलें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपनी पत्नी को समर्पित किताब लिखी है। जिसका शीर्षक है 'एक सफर हमसफर के साथ।' शिवराज सिंह चौहान ने इसी किताब का जिक्र करते हुए मजाकिया लहजे में अर्जुन का पत्नी पर किताब लिखना साहसी कदम बताया उनका ये लहजा और ये बात चर्चा में आ गई।

Published on:

30 Jan 2026 03:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / शिवराज सिंह चौहान ने फिर की नई घोषणा, क्या आपने सुनी?
