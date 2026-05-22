पीएम आवास योजना के फ्लैटों में सुरक्षा भगवान भरोसे

रहवासियों के मुताबिक आवासीय परिसर में करीब 20 स्ट्रीट लाइट पोल लगे हैं, लेकिन कई खंभों के पास बिजली के तार खुले पड़े हुए हैं। यही स्थान बच्चों के खेलने का भी है, जिससे हर समय हादसे का डर बना रहता है। स्थानीय निवासी विकास सिंह तोमर ने बताया कि खुले तारों को लेकर कई बार लाइनमैन और संबंधित ठेकेदार को शिकायत दी गई, लेकिन आज तक सुधार नहीं हुआ। उनका कहना है कि बरसात के दिनों में स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो जाती है।