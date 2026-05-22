सोशल मीडिया बना गैंगस्टर भर्ती एजेंसी! पाकिस्तान-कनाडा के अपराधियों के रडार पर एमपी के युवा

विशेषज्ञों की नजर में सोशल मीडिया को विदेशी गैंगस्टर नए अपराधियों की भर्ती का एंट्री गेट बना रहे हैं। यह लोग वीओआइपी कॉल, एन्क्रिप्टेड ऐप और फर्जी आइडी से ठेठ गांव के युवाओं को लग्जरी जिंदगी का झांसा देकर फंसा रहे हैं। डबरा में यह खेल 26 महीने पहले पैरोल पर जेल से छूटे हत्यारोपी जसवंत सिंह गिल की गोलियां मारकर हत्या में सामने आ चुका है। कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला ने जसवंत की मौत का ठेका लिया था।