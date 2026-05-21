गांव हो रहे खाली, शहर बेकाबू: 62% सर्वे में ही निगम क्षेत्र की आबादी 13.79 लाख पार, 15 साल में बदली आबादी की तस्वीर

दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों के आंकड़े बिल्कुल उलट तस्वीर पेश कर रहे हैं। प्रशासन ने ग्रामीण इलाकों में 11 लाख 9 हजार 523 आबादी का अनुमान लगाया था, लेकिन सर्वे में 1.82 लाख घरों में केवल 9 लाख 79 हजार 414 लोग ही निवास करते मिले। इससे संकेत मिल रहे हैं कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं की तलाश में बड़ी संख्या में ग्रामीण आबादी शहरों की ओर शिफ्ट हुई है। जिला जनगणना अधिकारी अनिल बनवारिया के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गणना लगभग पूरी हो चुकी है, जबकि शहरी क्षेत्रों में सर्वे का काम तेजी से जारी है।