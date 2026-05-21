21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

डाक सेवा में एमपी का अजब-गजब जलवा, यूपी-महाराष्ट्र जैसे राज्यो को दी मात, सर्विस में सबसे आगे

MP Postal Services : 100 फीसदी स्कोर के साथ मध्य प्रदेश बना देश का पोस्टर बॉय। चिट्ठी से लेकर बैंकिंग तक... हर डाकघर में मिल रही हैं 'ऑल-इन-वन' सुविधाएं। डाक सेवाओं के 'डिजिटल' दौर में भी एमपी ने झंडे गाड़े।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Mohammad Faiz Mubarak

May 21, 2026

MP Postal Services

डाक सेवा में 'एमपी' का अजब-गजब जलवा (Photo Source- Patrika)

Postal Services : अब चिट्ठियों का दौर भले कम हो गया हो, लेकिन भरोसे की दौड़ में मध्य प्रदेश ने पूरे देश को पीछे छोड़ दिया है। डाक विभाग की ताज़ा रिपोर्ट (वर्ष 2025-26) ने एक ऐसा सच सामने रखा है, जो बड़े-बड़े राज्यों के माथे पर पसीना ला देगा। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और आर्थिक पावर हाउस महाराष्ट्र जैसे धुरंधर जिस काम में फुस्स हो गए, वहां एमपी के डाकघरों ने 100 फीसदी का परफेक्ट स्कोर बनाया है।

डिजिटल इंडिया के शोर के बीच डाक विभाग के जो आंकड़े सामने आए हैं, उनमें मध्य प्रदेश ने सर्विस क्वालिटी के मामले में पूरे देश में झंडा गाड़ दिया है। ग्वालियर डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक एके सिंह ने बताया कि, इस रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि, बेहतर मैनेजमेंट हो तो कम संसाधनों में भी शत-प्रतिशत परिणाम दिए जा सकते हैं।

एमपी का मैजिक : सभी 10,275 डाकघरों में फुल सर्विस

जारी आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में कुल 10, 275 डाकघर संचालित हैं। रोचक तथ्य ये है कि, राज्य के सभी 10,275 डाकघरों में समस्त डाक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्षेत्रफल में बड़े और डाकघरों की ज्यादा संख्या (17,957) वाले उत्तर प्रदेश में केवल 2,373 डाकघर ही सभी सेवाएं दे पा रहे हैं। विकसित माने जाने वाले महाराष्ट्र में भी 14,037 में से केवल 9,254 डाकघर ही पूर्ण सेवाएं दे रहे हैं।

देश का हाल : 1.64 लाख डाकघरों का नेटवर्क

पूरे देश की बात करें तो 31 मार्च 2025 तक कुल 1,64,999 डाकघर कार्यरत हैं। इनमें से 1.57 लाख डाकघर वितरण का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट का एक और रोचक पहलू रात्रि कालीन डाकघर हैं। पूरे देश में केवल 130 नाइट पोस्ट ऑफिस हैं, जिनमें दिल्ली (23) सबसे आगे है, जबकि मध्य प्रदेश में ऐसे केवल 5 डाकघर ही संचालित हैं।

फैक्ट फाइल: टॉप 5 डाकघर वाले राज्य

राज्य----कुल डाकघर-------सभी सेवाएं देने वाले
उत्तर प्रदेश-----17,957-----2,373
महाराष्ट्र----14,037------9,254
तमिलनाडु-----11,829-----11,829
राजस्थान-----11,042-----10,872
मध्य प्रदेश-----10,275-----10,275(100 फीसदी)

(नोट : तमिलनाडु और मध्य प्रदेश ही ऐसे बड़े राज्य हैं, जहां सभी सेवाएं देने वाले डाकघरों का अनुपात सबसे बेहतर है।)

इसलिए मारक है यह रिपोर्ट

-संख्या में भले ही 5वें पर, पर सर्विस में नंबर-1

डाकघरों की कुल संख्या में मप्र देश में 5वें स्थान पर है, लेकिन सभी सेवाएं देने की प्रतिबद्धता में यह राज्यों का सिरमौर है।

-नाइट पोस्ट ऑफिस में दिल्ली का बोलबाला

रात में जागने वाले डाकघरों के मामले में दिल्ली (23) सबसे आगे है। मध्य प्रदेश में अभी ऐसे केवल 5 केंद्र हैं, जिन्हें बढ़ाने की जरूरत है।

-डिलीवरी का जाल

प्रदेश के 9,986 डाकघर चिट्ठी -पत्री और पार्सल बांटने के मिशन में 24 गुणा 7 जुटे हैं।

ये भी पढ़ें

इंदौर में ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक, नवाचार, रोजगार और उद्यमिता पर मंथन
इंदौर
BRICS Youth Council Meeting

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 May 2026 07:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / डाक सेवा में एमपी का अजब-गजब जलवा, यूपी-महाराष्ट्र जैसे राज्यो को दी मात, सर्विस में सबसे आगे

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Vrindavan Marriage Trap: वृंदावन में मांग में सिंदूर भरा, कहा- अब हम पति-पत्नी हुई, संबंध बनाए और लौटते ही करने लगा ब्लैकमेल

gwalior
ग्वालियर

जीवाजी विवि के प्रश्नपत्र में चूक, परीक्षा से पहले जारी करना पड़ा संशोधन

जीवाजी विवि के प्रश्नपत्र में चूक, परीक्षा से पहले जारी करना पड़ा संशोधन
ग्वालियर

स्टेशनों पर ‘जनता’ ढूंढे अपना खाना, वेंडरों की दबंगई के आगे बेबस रेलवे

janta khana
ग्वालियर

एक दिन छोड़कर सप्लाई का फैसला जल्द

water remains
ग्वालियर

मानसून से पहले रेत के अवैध ढेर लगाने की होड़… 4 की अनुमति, हकीकत में 200 जगह रेत डंप

illegal sand
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.