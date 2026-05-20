20 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

मानसून से पहले रेत के अवैध ढेर लगाने की होड़… 4 की अनुमति, हकीकत में 200 जगह रेत डंप

मानसून की आहट के साथ ही शहर में जगह-जगह रेत के ढेर दिखाई देने लगे हैं। सडक़ों, फुटपाथों और कई जगह खाली प्लॉटों में रेत के ढेर लग गए हैं और कई जगह लगते जा रहे हैं। रेत का वैध और अवैध

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rizwan Khan

May 20, 2026

illegal sand

illegal sand

ग्वालियर. मानसून की आहट के साथ ही शहर में जगह-जगह रेत के ढेर दिखाई देने लगे हैं। सडक़ों, फुटपाथों और कई जगह खाली प्लॉटों में रेत के ढेर लग गए हैं और कई जगह लगते जा रहे हैं। रेत का वैध और अवैध कारोबार करने वाले लोग मानसून में इसी रेत से डबल मुनाफा कमाएंगे, लेकिन खनिज विभाग के अफसरों को ये रेत के ढेर दिखाई नहीं देते। जबकि हकीकत यह है कि शहर में सिर्फ 4 जगह ही रेत के ढेर की अनुमति दी गई है, जबकि अभी तक 200 से ज्यादा जगहों पर ढेर लग गए हैं।

इधर रेत माफिया ने ङ्क्षसध नदी को पूरी तरह से अपने शिकंजे में ले लिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों को ठेंगा दिखाते हुए ङ्क्षसध नदी के सीने को दिन-रात छलनी किया जा रहा है। आगामी बारिश के सीजन में जब नदी उफान पर होगी और खनन बंद रहेगा, तब रेत को सोने के भाव बेचने के लिए रेत लाकर शहर में डंप की जा रही है।

कार्रवाई का भी खौफ नहीं

खनिज विभाग की कार्रवाई अब केवल खानापूर्ति तक सीमित नजर आ रही है। 12 मई को लुहारी गांव में राजस्व टीम ने 120 ट्रॉली रेत जब्त की थी। वहीं 16 मई को डबरा और पिछोर के घाटों पर भी कार्रवाई हुई। इन कार्रवाइयों के बावजूद माफिया के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। हफ्ते-पखवाड़े में एक बार होने वाली रेड से अवैध ङ्क्षसडिकेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।

6 हजार की ट्रॉली बारिश में होगी 12 हजार पार

  • माफिया की नजर मानसून के उस समय पर है, जब जुलाई से सितंबर के बीच नदी से खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहता है। उस समय रेत को महंगे दामों में बेचा जाता है। शहर के खाली प्लॉटों, बड़ागांव, डीडी नगर, विक्की फैक्ट्री, हजीरा और गोल पहाडिय़ा जैसे इलाकों में अभी से रेत डंप की जा रही है।
  • वर्तमान में नदी से रेत की एक ट्रॉली की भराई करीब 6 हजार रुपए है। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होगी, डंप की गई इसी रेत को 12 से 15 हजार रुपए में बेचा जाएगा। शहर के भीतर ही रेत की अवैध मंडियां फिर से सजने लगी हैं, जहां सुबह से ही ट्रैक्टरों और डंपरों की कतारें देखी जा सकती हैं।

पत्रिका व्यू… माफिया को किसी का डर नहीं

ङ्क्षसध नदी अंचल की जीवनरेखा है, जिसे रेत माफिया अपनी तिजोरियां भरने के लिए धीरे-धीरे मार रहा है। नदी में पनडुब्बियों का चलना और शहर में 200 से अधिक अवैध डंप होना यह साबित करता है कि माफिया को न तो कानून का डर है और न ही एनजीटी के आदेशों की परवाह। जिला प्रशासन और खनिज विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठना लाजिमी है। अगर समय रहते इन अवैध डंपों को जब्त नहीं किया गया, तो बारिश में माफिया जनता की जेब पर डाका डालेगा और सरकार के राजस्व को करोड़ों की चपत लगेगी।

इनका कहना

डंप पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भी कार्रवाई की थी। जिले में कहां-कहां और कैसे रेत के अवैध ढेर लगे हैं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही बड़े स्तर पर जब्ती की जाएगी।
घनश्याम यादव, जिला खनिज अधिकारी, ग्वालियर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 May 2026 05:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / मानसून से पहले रेत के अवैध ढेर लगाने की होड़… 4 की अनुमति, हकीकत में 200 जगह रेत डंप

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जीवाजी विवि के प्रश्नपत्र में चूक, परीक्षा से पहले जारी करना पड़ा संशोधन

जीवाजी विवि के प्रश्नपत्र में चूक, परीक्षा से पहले जारी करना पड़ा संशोधन
ग्वालियर

स्टेशनों पर ‘जनता’ ढूंढे अपना खाना, वेंडरों की दबंगई के आगे बेबस रेलवे

janta khana
ग्वालियर

एक दिन छोड़कर सप्लाई का फैसला जल्द

water remains
ग्वालियर

‘उन्हें कार चाहिए थी इसलिए…’, पलक की मौत के बाद मां ने लगाए संगीन आरोप

Palak Rajak Gwalior
ग्वालियर

PhD Student Suicide: नशीला ड्रिंक पिलाकर बेहोशी में किया रेप, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का मामला

PhD Student Suicide Rape blackmailing Case
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.