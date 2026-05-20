स्टेशनों पर ‘जनता’ ढूंढे अपना खाना, वेंडरों की दबंगई के आगे बेबस रेलवे

ग्वालियर . रेलवे बोर्ड यात्रियों को किफायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के भले ही बड़े-बड़े दावे करता हो, लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट है। झांसी रेल मंडल के प्रमुख स्टेशनों झांसी, ग्वालियर, दतिया, डबरा और मुरैना पर इन दिनों एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है। यात्रा करने वाली आम जनता अपने हक का किफायती भोजन यानी जनता खाना ढूंढने से भी नहीं पा रही है। रेलवे बोर्ड के स्पष्ट निर्देश हैं कि हर छोटे-बड़े स्टेशन के खान-पान स्टॉलों पर 15 रुपए वाला जनता खाना अनिवार्य रूप से उपलब्ध होना चाहिए। इसके बावजूद महीनों से इन स्टेशनों के वेंडर इस नियम को ठेंगा दिखा रहे हैं और रेलवे के जिम्मेदार अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं। ये स्थिति भोपाल तक के रेलवे स्टेशनों तक बनी हुई है।