तिघरा में तेजी से घट रहा जलस्तर, सिर्फ 44% ही पानी

ग्वालियर. मई की तेज गर्मी के साथ ग्वालियर में जल संकट गहराने लगा है। शहर की जीवनदायिनी तिघरा डैम का जलस्तर तेजी से घट रहा है और मौजूदा स्थिति में डैम में उसकी कुल क्षमता का केवल 44.8 प्रतिशत पानी ही बचा है। हालात ऐसे हैं कि नगर निगम अब एक दिन छोड़कर पानी सप्लाई करने जैसे बड़े फैसले पर विचार कर रहा है।शहर में पानी की समस्या को लेकर लोगों का गुस्सा भी खुलकर सामने आने लगा है। सोमवार को नगर निगम परिषद की बैठक में वार्ड-1 की पार्षद धरने पर बैठ गईं, जबकि वार्ड-2 की महिला पार्षद ने विरोध में मटका फोड़ दिया। वार्ड 22, 27, 29, 38, 39, 42, 49, 54, 55, 58 और 59 समेत कई इलाकों में लोग पानी के लिए परेशान हैं।