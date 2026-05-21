पति के गुजरात से लौटकर आने के दो दिन बाद पत्नी की संदिग्ध मौत

दीक्षा के मायके पक्ष ने पति यतेन्द्र और ससुराल पक्ष पर गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। दीक्षा के परिजनों का आरोप है कि यतेन्द्र सिंह शराब और जुए का आदी है। वो जुए में दीक्षा के जेवरात तक हार चुका है, दहेज के लिए वो दीक्षा के साथ मारपीट करता था। दीक्षा के मामा ने बताया कि दीक्षा के गले पर फांसी लगाने जैसे कोई स्पष्ट निशान नहीं थे, जबकि उसके पैर और छाती पर चोट और मारपीट के निशान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले दीक्षा के साथ मारपीट की गई और फिर गला घोंटकर हत्या करने के बाद अब हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की जा रही है।