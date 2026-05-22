सात समंदर पार महायुद्ध की मार, पासपोर्ट की थमी उड़ान

ग्वालियर. ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध के असर की आंच अब ग्वालियर तक पहुंचने लगी है। विदेश जाने के सपने देखने वाले युवाओं और खाड़ी देशों से कारोबार करने वाले व्यापारियों ने फिलहाल अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। इसका सीधा असर ग्वालियर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर दिखाई दे रहा है, जहां पिछले दो महीनों में नए पासपोर्ट आवेदनों में 30 से 35 फीसदी तक गिरावट दर्ज की गई है। कुछ महीने पहले तक पासपोर्ट बनवाने के लिए लंबी कतारें और डेढ़ महीने तक की वेटिंग देखने को मिलती थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र में भीड़ कम हो गई है और अपॉइंटमेंट आसानी से मिलने लगे हैं। गुरुवार को पोर्टल पर आवेदन करने वालों को सीधे 9 जून 2026 की तारीख मिल रही थी।